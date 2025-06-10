蔣萬安：拆公館圓環填平地下道 顧安全增左轉道

台北市長蔣萬安決策拆除公館圓環，民意分歧。他今天表示，連續7年交通事故熱點都第1名，若要改善交通事故，整體評估就須填平公車專用地下道，又可增加雙向左轉車道。

蔣萬安3月25日拍板拆除公館圓環，並填平公車專用地下道，回復正交路口，計畫6月28日動工。動工在即，民進黨議員王閔生昨天質疑，經他要求5月29日才召開說明會，未跟民意充分溝通，他也索取不到模擬評估等資料。

市政總質詢持續，國民黨議員王欣儀提出民眾的不同意見，要求市府說明。交通局長謝銘鴻說，現況七叉路口變成四叉正交路口，才能解決安全問題，且民國113年整個流量增加，模擬車流發現填平公車專用地下道的延滯秒數，比不填平、保留的還好，工期較短，可提早解決問題。

他說，針對填平以後的影響，有去做公車車流量的調查，尖峰時間發生在上午8時到9時，最尖峰一個週期是7輛公車，紅燈過後轉綠燈，這7輛都會通過。

謝銘鴻說明，圓環本來就是要處理左轉問題，原規劃填平後南往北增加1個車道，為2個左轉車道，謝謝民眾指正，現在變成1個；而北往南考量機車、汽車流量，大概須藉由2車道，讓正交路口的左轉效率更好。

王欣儀說，民眾建議採新工法來維持公車專用地下道。新工處長林坤虎說，打樁的深度會有頂到捷運隧道的顧慮，安全評估上必須慎重處理。台北大眾捷運公司總經理鄭德發說，打樁力道對下方捷運隧道的影響有多大，得送台灣區的基礎工程學會評估。

謝銘鴻說，為了打這個樁，施工範圍要占2個車道，工期21到25個月，平面剩下空間不夠轉向車流使用，民眾也要承受這麼長的交通黑暗期。

最後蔣萬安總結，已連續7年交通事故熱點都是第1名，所以如果要改善交通事故，整體評估就是必須要填平地下道，又可增加北往南2個左轉車道，直接轉、不用進入圓環再繞，同樣南往北也會有左轉車道。

他說，其次，如果改善車流、沒要顧及事故改善，那當然就維持現狀；又有無可能牽走圓環、保留地下道，則交通黑暗期將達2年，且打樁對下方捷運隧道安全影響必須顧慮；上述都會請顧問公司整理後跟地方做說明。王欣儀要求也要公告在網站。蔣萬安說，沒有問題。