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北市私幼就讀補助有落差引議 蔣萬安允整體評估

中央社／ 台北10日電

議員指出，北市府推動就讀私幼大班與中班以下的補助費不同，造成家長困擾，要求相關補助費用的差距需拉近。台北市長蔣萬安表示，需整體評估。

蔣萬安今天下午列席議會市政總質詢，國民黨台北市議員詹為元質詢指出，北市府推出政策補助家中2至4歲就讀私立幼兒園中班以下每月學費新台幣1.3萬元至2.6萬元，但就讀私幼大班的補助卻不同。

他說，家長選擇子女就讀私幼小班及中班是因抽不到公幼，家長若在住家或上班地點附近找到私幼讓子女就讀中班以下後，等到了就讀大班時發現補助費變少，恐導致小朋友須離開原就讀環境，造成家長困擾，要求市府修改相關補助費、拉近差距。

蔣萬安答詢指出，將整體評估及試算，且會彙整聆聽各界及家長意見。

台北市教育局回應表示，針對2至4歲（幼兒園中班以下）推出「寶貝我愛你—北市私立幼兒園教育扶助差額補助方案」，以減輕家長選擇幼童就讀私幼學費壓力，並依收費差異提供不同級距補助費，最高1學期可達2.6萬元。

教育局指出，5歲幼兒（幼兒園大班）改適用「助您好孕」私幼學費補助方案，並依家戶年所得，每學期提供2543元至1.2萬餘元的補助費。

教育局表示，2至4歲與5歲就讀私幼補助費的落差，是基於財政資源的合理分配考量，且北市公幼已優先保障5歲入學，公共化教保服務比例已達7成，5歲公共化免費教育目標已實現，應將補助資源投入給就讀私幼的2至4歲，才能有效的分配財政資源。

教育局指出，補助5歲幼兒無排富條款，是依家戶所得給不等補助費；2至4歲幼兒補助，訂有所得稅率20%限制。若將2至4歲補助政策向上延伸至5歲，需考量財政負擔及是否排擠其他學前教育資源或設定排富條款等因素，政策仍待評估。

教育局表示，因補助涉及中央一般性補助款社會福利預警項目，若新增或調升地方補助標準，可能導致中央扣減一般性補助款。

教育局 幼兒園 北市府

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