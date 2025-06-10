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板橋府中游龍陸橋存廢再等等 工務局諾先研議廠商停權

聯合報／ 記者劉懿萱葉德正／新北即時報導
新北市議會今總質詢。記者劉懿萱／攝影
新北市議會今總質詢。記者劉懿萱／攝影

新北板橋區府中游龍陸橋去年10月發生高速墜落意外，造成2人重傷，經會勘決議分階段拆除。新北議員戴瑋姍今質詢指出，原廠商設計有問題、保養廠商沒有落實維護，要求送採購法101條停權廠商。新北工務局長馮兆麟說，會跟採購處確認、研究公所合約，有符合就來辦理。

戴瑋姍今質詢，府中游龍陸橋使用率低、意外頻傳，先前會勘說年底要拆除，當初前市長朱立倫花了6000萬打造，現在光拆除費要1500萬，加上每年花100多萬維修，過去15年就花1億公帑，並詢問拆除期程？

馮兆麟說，目前地檢署司法調查中，基於電梯安全問題陸橋封閉，陸橋存廢還有不同聲音。戴反問，沒有要拆了嗎？新聞都發布了。馮表示，明日現場會再做會勘，現在最主要是要準備拆除前的平面道路改善，之前已經會勘過，會將平面道路中央分隔島敲除，行穿線加寬，陸橋存廢聲音由公所彙整，才會決定存廢。

戴進一步問，2位重傷市民復原狀況如何？馮說，復原狀況順利，公所都有持續關懷，當事人提出刑事訴訟部分，且刑事調查進度如何、政風單位是否有介入？並要求要依照採購法101條停權廠商。

侯友宜說，現已進入司法調查，政風當然也有調查，包括當時承辦人員，並移送法辦，等待司法調查當中。至於是否依照採購法101條停權廠商，馮兆麟說，會跟採購處確認、研究公所合約，有符合就來辦理。

新北 戴瑋姍 司法

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