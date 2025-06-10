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沒有youbike好不便 新北汐止忠孝東路要增新站點

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止忠孝東路382巷規劃youbike新站點，讓短距離通勤需求的民眾更方便。 圖／觀天下有線電視提供
汐止忠孝東路382巷規劃youbike新站點，讓短距離通勤需求的民眾更方便。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區忠孝東路382巷一帶，民眾要騎youbike都要走一段路才有站點很不方便，所以是不是能夠針對巷口的一塊公有地，整理後設置youbike站，今(10)日新北市議員白珮茹就邀請了相關單位人員現場會勘，也預計快的話今年就可以增設youbike2.0的新站點。

崇德里長蘇宏杰說，忠孝東路382巷這一帶，最近的youbike站是在火車站那邊，附近居民如果要騎youbike的話，都要走一段路，所以希望在這裡能夠新增youbike做接駁，今天很感謝議員白珮茹，爭取這塊公有地做youbike。

新北市議員白珮茹提到，今天是第二次來進行youbike的會勘，主要是因為里長建議說，在忠孝東路382巷旁能增加youbike站點，因為離火車站很近，邀請了汐止區公所及市府交通局現場會勘，因為有一些設施需要公所協助整平，公所初步是答應，但是經費部分還要再協調，未來這裡可以再新增20柱的youbike，崇德里離火車站很近，如果在公共運具上可以新增youbike的話，可以讓附近有短距離通勤需求的民眾更方便。

白珮茹表示，希望最快在今年底就可以做好，慢的話明年初也會設置，等公所就場地做整理，後續由交通局進行youbike的設置，因為現在都是youbike2.0，不需要接電，會盡快協助辦理，讓公共運具盡快加入服務的行列。

白珮茹 火車站

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