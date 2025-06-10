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人行道殺手...8千電桿占人行道 蔣萬安盤點要求移除計畫

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員游淑慧透過立委調數據發現，台電電桿占北市人行道達8千件，市府目前普查3分之1人行道，也發現30米以上就有17處電箱、40處電桿占用人行道致淨寬不足。圖／議員游淑慧提供
議員游淑慧透過立委調數據發現，台電電桿占北市人行道達8千件，市府目前普查3分之1人行道，也發現30米以上就有17處電箱、40處電桿占用人行道致淨寬不足。圖／議員游淑慧提供

北市長蔣萬安推人本交通洗刷「行人地獄」。不過議員透過立委調數據發現，台電電桿占北市人行道達8千件，市府目前普查3分之1人行道，也發現30米以上就有17處電箱、40處電桿占用人行道致淨寬不足。蔣說，將盤點須優先移除的，依法要求台電提計畫。

蔣萬安今天赴議會總質詢，議員游淑慧質詢行人安全議題。游淑慧說，她近期接獲民眾陳情，指南港東明街小小一條街道，不僅人行道狹小，加上汽機車亂停，導致媽媽推嬰兒車，根本無法走人行道，被迫走在馬路上，險象環生。

游以東明街為例，人行道已經窄到剩1米左右，上面竟然還有電線桿占用，周邊更有東明國小，質疑應是行人安全空間庇護的人行道，卻任由台電變人行道殺手？尤其短短一條東明街還不只一根電線桿。游問，如果民眾與車輛擦撞，要找誰賠？人行道上的台電要負責嗎？

蔣萬安表示，確實人行道窄會讓行人被迫走馬路車道，會變人車爭道，非常危險，並指示交通局積極改善路型，另外，也會研究障礙物如何移除。

游淑慧說，這幾年台電一直喊要電桿地下化，但實際卻很不配合人行道淨空，當人行道的攔路虎，甚至台電有多少電桿、變電箱占用北市人行道，新工處竟還沒數據，直到前年才開始要做人行道普查改善執行計畫。

新工處處長林昆虎表示，之所以沒有數據，是因早期設置時沒數據，加上新工處是在民國95年後才接管先前養工處業務，也正因沒有數據，從112年開始人行道普查。

游淑慧也調閱目前新工處已完成的3分之1、30米以上人行道普查，目前已普查370公里長，就已有567處台電變電箱占用人行道，其中有17處淨寬不足；215處人行道電桿，其中40處導致淨寬不足。但更多占用人行道的電桿變電箱導致淨寬不足的30米以下道路更多，占北市70%。

游淑慧說，過去台電三不五時還會配合移除占用人行道的障礙物，不過一根電桿搞2年，還要求幫我找移除的地點。甚至這2、3個月，她聽台電基層說，這一部分預算全數凍結，質疑面對這樣賴皮的台電，市府應該要拿出因應作為，根據行人安全交通設施條例規定，市府可以要求限期改善，不改善可開罰3萬以上15萬以下罰緩，並按次處罰，不過市府至今無開罰過，台電怎麼會怕？

議員要求市府應該針對已經普查的路段，對台電開罰、或祭出限期改善單，處長林昆虎說，目前新設立的行人安全設施條例，在人行道上造成障礙物，可以依照規定，要求限期改善，蔣萬安表示，「可以，會盤點需要優先移除的電桿，要求台電提出移除計畫。」

台北市長蔣萬安今天前往市議會總質詢備詢。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安今天前往市議會總質詢備詢。記者胡經周／攝影

行人地獄 台電 人行道

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