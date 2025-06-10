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新北金屬心公益修繕義工團 助弱勢阿嬤打造舒適家園

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
義工團成員齊心協助整修房舍，讓弱勢阿嬤有更好的居家環境生活。 圖／紅樹林有線電視提供
義工團成員齊心協助整修房舍，讓弱勢阿嬤有更好的居家環境生活。 圖／紅樹林有線電視提供

為了幫助偏鄉長者有更好的家可以居住，新北市金屬門窗商業同業公會成立了金屬心公益修繕義工團，號召同業將近20位成員，日前來到新北市淡水區義山里的一處超過50多年的老舊房舍，裡面住著一位高齡阿嬤，但是因為條件不符合政符補助，生活環境不佳，屋舍多處有漏水情況，因此義工團就決定幫助阿嬤，無償修繕房舍，經過幾個月的工程，近期也將會完工，給阿嬤一個舒適溫暖的家園。

新北市金屬門窗商業同業公會理事長許美惠表示，日前接到此個案，發現阿嬤生活環境不佳，這棟矮房舍許多地方都發生牆面龜裂情形，下大雨嚴重漏水，屋內也因為漏水而發霉，更導致阿嬤身體出現不好的狀況，因此號召成員來幫助阿嬤，將房舍整修。

許美惠也說，這次義工團不只是有專業的鐵工技師，將建築物外牆進行鐵皮包覆，防止漏水情況，另外更將一處通往廚房的半室外走道，加上牆面與屋頂，防止下雨造成地面濕滑安全問題，而另外義工團還有多位女性成員，大家也都自發性的來幫助進行室內油漆的工作，就是希望透過公會取之於社會，用之於社會的精神，組成義工團來做公益，發送愛心，運用自身的專業，幫助弱勢可以有更好的居家環境生活。

阿嬤 義工

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