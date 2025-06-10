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52路線公車駕駛等超過3個紅燈原來是睡著了 北市公運處要裁處

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾拍下公車司機疑似睡著停等在紅燈前狀況。擷取自網路
民眾拍下公車司機疑似睡著停等在紅燈前狀況。擷取自網路

台北市南京西路上日前晚間被民眾發現，一輛52路線公車司機疑似睡著停等超過3個紅燈，拍車門後才醒來。對此，北市公運處表示，調閱公車業者的工時紀錄、身心狀況等，進行後續裁處。

該名民眾拍下，該輛司機駕駛長停在紅綠燈前，後方的車輛怎麼按喇叭也無動於衷，就這樣等了3個紅綠燈，路過民眾看不下去，拿起手機拍攝並上前敲打車門，駕駛長才趕緊開門，趕緊發動離開。

公運處業務稽查科長梁筠翎表示，經過確認為欣欣客運52路線公車，從影片拍攝情形有看見駕駛長打瞌睡情形，後續將查證整個影像過程，並調閱公司的工時紀錄、身心狀況等，才能進行後續的裁處。

梁筠翎說，公運處每個月都會要求業者依照規定提供駕駛長工時、勤務安排等，避免駕駛有超時情形並安全駕駛。

紅綠燈 工時

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