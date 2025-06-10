新北「銀新未來城」計畫有條件通過 須供500戶只租不售全齡設施

內政部都市計畫委員會今天審議三重區「銀新未來城」計畫案有條件通過，未來新北市府必須提供至少500戶只租不售的全齡友善居住設施、設置日間照顧中心，收托至少120人與住宿式長照機構至少200床，另提供對外開放300席停車位及托育中心、綠地等設施空間與服務。

內政部國土管理署表示，「銀新未來城」計畫用地為新北市三重區碧華國中舊校區土地，面積2.88公頃，因公有土地屬於公共財產且攸關民眾權益，其開發應符合公共性、社會性與公益性之原則，經專案小組4年多的審議，逐步確認整體公益性與適法性。

國土署表示，經都計委員充分討論並獲致共識，決議「銀新未來城」興建後，新北市府必須提供至少500戶只租不售的全齡友善居住設施、設置日間照顧中心，收托至少120人與住宿式長照機構至少200床，並建立租金水準監管機制，以避免市場租金失控，及高單價之出租住宅、長照服務對一般民眾造成排擠。

考量未來周邊生活需求，都計委員還要求「銀新未來城」提供對外開放300席停車位及托育中心、綠地等設施空間與服務。此外，市府在專案小組承諾前述各項衛生醫療社福用地之具體使用內容及比例，應納入計畫書內敘明，以作為後續BOT招商之規範條件，並請盡速辦理再公開展覽作業。

國土署表示，為避免未來出現高單價之出租住宅及長照服務，而衍生BOT疑慮與爭議，內政部都市計畫委員會要求新北市府強化本案民間投資控管機制，後續於都市計畫書內設定合理之投資興建先後時程，並於正式公告招商文件且簽約完成後，再檢具變更主要計畫書、圖，報由內政部核定後方可發布實施。

國土署說，中央對於地方推動高齡者長期照護建設樂觀其成，建議新北市政府可依委員意見，再強化BOT之公共性與公益性、防救災計畫以及具體承諾事項等，讓社會弱勢族群保障比例可由現行的5%可再提高相關比例，擴大對弱勢族群之照顧。