花蓮壽豐西瓜節 6/10-11板農活力超市前廣場登場

近期花蓮縣壽豐鄉農會「果艷西瓜」正好進入採收高峰，今年適逢果艷西瓜品牌滿20週年，特別於6月10、11日在新北市板橋區農會活力超市前廣場舉辦「2025【果然艷夏˙果艷20th】西瓜節」活動，將販售600顆大西瓜，感謝消費者多年來的熱情支持。

農業局表示，果艷西瓜已不只是農產品，更是壽豐鄉與花蓮農業轉型的旗艦代表，栽培基地位於花蓮縣壽豐鄉支亞干溪畔，擁有潔淨的湧泉水源與天然砂礫石地質，極佳的排水與光照條件造就西瓜理想生長環境。壽豐瓜農以職人精神深耕數十載，每株瓜藤都用心呵護，讓每一顆西瓜都代表對土地與消費者的承諾。6月10日及11日兩天的上午10時至下午5時將於板橋區農會活力超市前廣場販售600顆果艷大西瓜，數量有限、售完為止。民眾可至現場選購，體驗從產地直送的新鮮西瓜，現場還有免費試吃活動及15攤農特產品展售。

板橋區農會理事長郭進源表示，板農致力於協助提高產地農會、在地農民之收益，期望發揮都市型農會的產銷功能，將來自花蓮縣壽豐鄉農會的果豔西瓜帶來板橋，使在地民眾都能品嚐到沁甜好滋味，期望這次的合作，不僅能將果豔西瓜儘速售完，也讓更多民眾以實際行動支持台灣農業，讓產地的辛勞與成果被看見、被肯定，凡於6月10日與11日兩天，在板農活力超市單筆消費滿300元，即可獲得由壽豐鄉農會提供的限量冰涼「果艷西瓜切片」一杯，讓忙碌城市中的您，也能一口品嘗來自花蓮的沁涼夏意。

聚傳媒