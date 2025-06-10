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盛夏來臨...新北兩大菊科花海秘境 迎著陽光療癒綻放中
盛夏來臨，新北市的菊科花卉迎著陽光熱情綻放，為城市披上繽紛花毯。新北市景觀處跟大家介紹2處當季花期正盛的公園，包含石門區的「風箏公園」天人菊與三重區「新北大都會公園」百日草花海正值花期，鮮豔花朵在藍天下隨風搖曳，吸引民眾走訪拍照、放鬆心情，感受自然與色彩的療癒力量。
新北市景觀處表示，北海岸最迷人的賞花路線之一，莫過於石門區風箏公園。每年5至8月，天人菊陸續盛開，整片橘紅色花海鋪展在濱海景致中，與湛藍海天交織出一幅生動畫面。漫步濱海步道，一邊吹海風、一邊賞花，身心皆感舒暢。鄰近還有老梅綠石槽、富貴角燈塔、富基漁港等熱門景點，無論是一日慢遊或親子踏青，都是夏日出遊的絕佳選擇。在都會區也能享受花海美景，三重新北大都會公園的百日草正值花期，亮黃、粉紅、桃紅、紫紅等多彩花朵繽紛盛開，如同打翻的調色盤，讓整座公園充滿活力與浪漫氛圍。不少民眾在花海中拍攝與花爭豔的照片，留下與親友共享的夏日記憶。天人菊的花語是「同心協力」，寓意在挑戰中團結堅毅；百日草象徵活力與堅持。面對近期社會氛圍的不安與壓力，自然景觀成為人們療癒身心的重要力量。花海不僅是美的展現，更能在不經意間撫慰心靈，重拾正向能量。
新北市景觀處林俊德處長提醒，建議民眾多利用大眾運輸前往，愛護環境、減碳旅遊；賞花同時也請珍惜美景，共同維護自然生態。
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