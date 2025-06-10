新壽擺爛還是西瓜搞砸？輝達總部卡關 議員要蔣萬安別被陳其邁攔胡

輝達執行長黃仁勳上月宣布海外總部落腳北士科，台北市長蔣萬安明確稱要在T17、T18。不過外界質疑，一手好牌恐「玩到爛牌」，因新壽態度恐「西瓜又搞砸」？議員游淑慧今問市長蔣萬安，輝達落腳會不會被高雄「攔胡」？蔣說，現市府會直接與輝達具體來談。

蔣萬安今天赴議會總質詢，游淑慧質詢輝達進駐北士科進度。游說，當黃仁勳上月親自宣布海外總部將落腳北士科，大家歡欣鼓舞，外界認為蔣在大巨蛋後，又一次在T17、18恐變爛攤後「金牌救援」；不過怎麼短短三周，外界質疑恐「西瓜搞砸」？質疑是北市府旁觀？沒積極協助？還是輝達三心二意；還是第三，新壽太擺爛？

蔣萬安表示，在市府詢問輝達後，輝達有明確指出目前是選T17、18，輝達也了解目前地上權案是標給新光人壽，現在市府會直接與輝達具體來談。市府去年就跟輝達聯繫，也成立專案小組，目前也持續定期與輝達開會。

游淑慧也說，先前陳其邁被問及輝達落腳北士科，會不會心碎時，當時陳其邁語帶玄機說「有些事我不能說」，游淑慧今天也提醒蔣萬安，輝達這件事還有可能被截胡、被攔胡，如果輝達跑到其他縣市，對台北市政府會是非常重大的傷害。因為新壽拿了那一塊土地擺爛中，即便延長兩年要蓋也很拚，游要求市府不是主動去聯繫輝達，而是要拿出強硬的態度去面對新壽。

甚至游淑慧也點出，根據市府新壽合約，新壽必須在地上權設定登記日的5年內拿到使照，也就是必須在116年2月14日拿到使照，距現在僅18個月，不過新壽6月5日才完成變更設計的都設審查，後續還有很多程序要跑。甚至依照5年拿到使照，新壽有權展延2年，即便現在新壽開始蓋，明天市府就給建照，這麼大量體3年8個月蓋得完？更不用說現在才剛變更設計，後續還有很長程序要修訂。

北市建管處長余積學坦言，依合約期限，新壽要履行地上權合約「很拚」，因都審通過送進來拿建照，差不多要3個月，游說，所以3年8個月就剩下3年5個月，「更拚了。」蔣萬安也強調，北市府已經成立專案小組，目前也持續定期與輝達開會。