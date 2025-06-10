環狀線求償議員促假扣押 侯友宜：擔保金要先拿6.58億

去年0403地震造成環狀線損毀，雙北市府依據第三方鑑定結果，向中華工程提告求償19.27億元。新北市議員戴瑋姍今天總質詢認為，近期威京集團相關公司相關新聞不斷，市府應盡早向中華工程提假扣押，以免求償無門。侯友宜表示，提假扣押需要支付6.58億元擔保金，據律師團專業建議沒有提，但市府有扣2億元工程款，全力向中工求償。

戴瑋姍今天詢問環狀線求償進度？侯友宜表示，8月7日要開第一次言詞辯論，雙北市府已經在法定期限內提告求償，目前對方沒有相關回應，若是法令訴訟過程願意來條件，新北市府也可以接受。

戴瑋姍詢問對於中工說鑑定報告不合理部分，侯友宜說，「當然無法接受」。

戴瑋姍說，中華工程是威京關係企業，但近期威京新聞很多，雖然中工有發文強調營運正常，但她擔憂怕求償無門。

捷運局長李政安說，有評估過是否要假扣押，但因為要擔保金，律師團也有研判，新北是否有權利直接行使假扣押，還要法院認定，提假扣押「律師建議不可行」。

戴瑋姍說，難道是因雙北權責不清，跟台北談不攏？李政安說，中華工程有300億資本，擔保金加上裁判費，可能要7億多；侯友宜強調，尊重法律專業，中工要負擔19.27億元不是問題。