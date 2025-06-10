中市府推「慶典創新」與「國際投資」 獲國家產業創新獎
「經濟部國家產業創新獎」第九屆獲獎名單今揭曉，今年首度開放政府單位參賽，中市府以「慶典經濟之創新活動與數位平台」為題，榮獲「績優創新獎」，其中慶典活動拉高內需與就業，以及國際投資穩步進駐兩大亮點，獲產學界專家評審高度肯定，包含慶典活動拉高內需與就業及國際投資穩步進駐，提升城市競爭力。
經發局長張峯源表示，台中慶典經濟三部曲，包括物調券、鍋烤節、購物節，結合創意節慶活動與數位工具，透過台中通TCPASS平台，號召店家自主提出優惠加碼促銷，加上民眾高度參與提升熱度，成功增加城市吸引力，帶動經濟成長。
張峯源說，2024年台中購物節更邀請比、星、日三國大使代言，除登錄金額突破353億元，APP下載總次數超過280萬、創造全國經濟產值逾722億元，活動訊息更遍及新加坡、澳洲、紐西蘭等47個國家地區，以及全亞洲超過500家飯店。
經發局指出，持續創新也是此次獲獎關鍵，產業創新是城市與世界接軌的基礎，市府打造投資友善環境，設立單一窗口服務企業，「投資台灣三大方案」台中累計345件案，總金額逾3758億元，成為投資首選之地。國際品牌凱賓斯基、萬豪酒店相繼落腳台中，光旅宿投資就超過250億元，創造逾百個就業機會。
經發局表示，市府同步推動產業升級，透過「企業先進智造學院計畫」，培養AI、淨零碳排、數位轉型等新世代專業，3年培育超過1300人次，也組成「ESG輔導團」，協助141家企業完成碳風險盤查與評估，讓台中的產業轉型不只是進化，更是永續。
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