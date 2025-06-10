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古厝重溫閱讀舊時光 五股守讓堂複刻傳統教室光景

中央社／ 新北10日電

新北市五股守讓堂「字遊字在」活動今天展開，市圖說，在黑板、木製課桌椅、古早童玩復刻懷舊教室中，免費教兒童閱讀寫作；從閱讀、生活、文學中感受歷史建築與地方故事。

新北市立圖書館館長吳佳珊以新聞稿表示，五股守讓堂6月特別推出適合全家一起參與的「文學消暑．字遊字在」親子活動，邀請人氣童話作家亞平開辦兒童專屬閱讀寫作班，透過閱讀繪本與遊戲互動，帶孩子創作趣味童詩，培養閱讀寫作力。

另外；還有大人的寫作課，賞析中外經典現代詩作，透過文字力量，自我探索與療癒。

市圖表示，「藝遊工坊」特別復刻懷舊教室場景，以紅磚地板、木製課桌椅、黑板、帆布書包、作業簿等，喚起民眾求學青春記憶。

市圖說，除享受讀詩時光，也可免費換裝，體驗民初風情不一樣的百年歷史建築。歡迎在五股守讓堂古厝閱讀消暑，重溫舊時光。相關活動還有7月5日「故事碰碰糖」、7月19日「詩的棉花糖」等。

另外，「詩寫新北」徵詩比賽，即日起至8月10日開放徵件，分為國中、小學與成人兩組，市圖歡迎大家以童詩、生活詩、城市詩等題材創作，用詩紀錄生活。

歷史建築

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