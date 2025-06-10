大巨蛋還在孵 議員喊搶攻粉絲經濟先更新三重體育館
新北市議會今總質詢，民進黨議員顏蔚慈指出，高雄有演唱會紅利，創造57億經濟效益，新北雖然正在討論大巨蛋，但市府可先掌握小型展演場地，發展粉絲經濟，還說，今年有兩名韓星到三重體育館辦見面會，但場地設備老舊急需更新。新北市長侯友宜承諾將盤點思考。民政局長林耀長說，2個月內給初步檢討報告。
顏蔚慈說，新北市在遠見雜誌評鑑「休閒觀光」滿意度敬陪末座，反觀韓國人氣女團BLACKPINK、TWICE都選定高雄國家體育場舉辦演唱會，創造57億經濟效益，雖然新北也在討論自己大巨蛋，但其實新北有非常多小型展演空間。
顏提出，有熱心粉絲整理的韓星來台見面會時刻表，這些見面會幾乎場場爆滿，尤其今年有韓星李聖經要到三重體育館辦見面會，大獲粉絲好評，很多人感到驚艷，因為地點、交通好，但三重體育館設備老舊，包括燈光、音響、貓道不敷使用、休息室內沒冷氣、外牆無法掛海報等問題，且辦活動場次低，今年僅有2場售票場，三重體育館這麼好的地點，難道新北不打算搶攻粉絲經濟嗎？
侯友宜感謝議員建議，他說，三重體育館位置很好，人口密集地方，雖然已經蓋非常多年，體育館設備本身比較舊，比較遺憾電梯較少，他認為可以重新思考粉絲經濟，「容許我們會去盤點思考」，會由原主責單位民政局，再找一個高層重新思考，看依照現有方式還是大幅提升會再思考。民政局長林耀長說，2個月內給初步檢討報告。
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