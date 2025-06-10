銀新未來城中央審議通過 侯友宜：已拖太久將全力推動

三重銀新未來城今天通過內政部都委會審議，新北市議員顏蔚慈今天在議會總質詢，要求加速後續辦理。新北市長侯友宜表示，這個案子真的拖太久，5年前送過去，有2年沒有審，有沒有拖延就不說了，後續如何照顧長者，會全力做到位。

顏蔚慈今天下午總質詢，詢問今天上午中央部都委會傳來的好消息，顏說，銀新未來城過去是碧華國中舊校舍，三重東區人口密集，這麼寶貴的用地，不該只給財團，而是要回饋給地方，期待綠地、停車場能夠滿足需求，尤其BOT要怎麼做，市府要與中央加速攜手辦理。

侯友宜說，這個案子2020年6月送到中央，今天通過大會審議，這個案子真的拖太久，整整5年來，有2年都沒有審，如果早點核定，現在說不定就已經蓋好了，但他強調，過去有沒有拖延就不說了，如何照顧長者，且公益設施都會做到位，讓長者未來有希望，這是他從新加坡學習回來的事情。

顏蔚慈詢問相關綠地比例？侯友宜表示有一定標準；城鄉局長黃國峰說，都市計畫綠地20％，建蔽率20％，開放空間會有45％。

顏蔚慈說，三重東區人口密度非常高，市府多次想要找新的公園用地提供市民休憩，這次有這麼完整空間，要落實回饋，BOT不能只顧商業利益。

侯友宜說， 案件都是秉持個精神，不可能只顧一方，這塊土地放很久，會盡速去做。