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影／曝公主抱初體驗...下周還有頒獎 蔣萬安笑：1年比1年激烈

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨天在臉書貼出被市長獎畢業生「公主抱」的照片。圖／引用自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安昨天在臉書貼出被市長獎畢業生「公主抱」的照片。圖／引用自蔣萬安臉書

台北市長蔣萬安昨在臉書貼出被今年市長獎畢業生得主「公主抱」的照片。蔣萬安笑稱「當下我還以為同學是要我抱他」，「沒想到同學阿沙力說『市長，我抱你！』」蔣也笑說，他就跳上去，「我覺得非常有趣，這是我人生第一次被公主抱。」

蔣萬安昨天在臉書貼出被公主抱的照片後，今天赴議會總質詢，媒體問蔣被公主抱的感覺？蔣今也還原周日頒獎時狀況，他說，學生要求公主抱的時候，他當下還以為「同學是要我抱他」，「沒想到徐同學阿沙力說『市長，我抱你！』」蔣也笑說，「我覺得非常有趣，這是我人生第一次被公主抱。」

蔣透露，這名將他公主抱的徐姓學生是角力選手，當天這位石牌國中徐姓學生一上台，和父親就把衣服脫掉，因為是角力選手，當時徐姓學生跟他說「市長，公主抱」，蔣說，「一開始我還以為同學是要我抱他，結果同學說『市長我抱你』。蔣說，「我就跳上去，他就一把把我抱起來。」

蔣萬安還稱讚這名徐姓學生，真的非常有力氣，「抱我的時候拍照，完全沒有晃動，所以當下覺得非常新奇。」

蔣萬安說，頒獎當天有這個很特別的體驗，因為他一開始就告訴學生，「你們辛苦三年終於拿到市長獎殊榮」。雖然當天有近兩千位同學，他也從早上站到下午七個多小時，不過他說，當天主角是學生，要他擺任何姿勢都全力配合，「不管Y2K，比Ya、比讚，要抱我、比鬼臉，都會盡量滿足同學」。

蔣說，最重要謝謝學生及所有家長，過去這段期間的付出及得到好的成果，接下來還有小學及高職的市長獎頒獎，也請同學發揮創意，感覺有「一年比一年激烈」的程度，他期待。

蔣萬安 人生

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