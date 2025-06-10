暑假前抽驗泳池水質2家不合格 北市衛局各罰2000元
暑假即將到來，北市衛生局於戲水旺季前加強泳池水質抽驗，今天公布泳池水質合格率達98.6%，較往年同期明顯提升。其中2家抽驗不合格業者，衛生局依台北市營業衛生管理自治條例各開罰2000元，並要求限改。
衛生局疾病管制科長張惠美表示，北市現有121家游泳業者，其中5家目前未營運。衛生局今年1月至4月共抽驗游泳池139家次，137家次水質合格、2家次不合格，合格率達98.6%，相較去年與前年同期合格率94.5%、89.8%，水質合格率明顯提升。
張惠美說，對於抽驗不合格的業者，衛生局依據台北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第2款及24條規定，裁處2000元以上1萬元以下罰鍰，並要求限期改善，經複查結果如不合格將按次處罰，至改善為止。
台北市營業衛生管理自治條例規定，游泳業者每月應自行汲取泳池水送檢水質微生物，泳池開放期間另應每月至少4次水質酸鹼度、自由有效餘氯測定，夏季泳池開放期間則應每2小時測定1次，並將檢測結果公告在場所明顯處，讓消費者充分了解池水水質監測情形。
北市衛生局公告標準，游泳池水質應符合總菌落數每1公撮（mL）池水中應低於500CFU；大腸桿菌群每100公撮（mL）池水中應低於（含）1 CFU或1.1 MPN；自由有效餘氯量應保持百萬分之1.0至3.0之間（1.0-3.0ppm）；水質的氫離子指數（pH值）應保持6.5至8之間。
衛生局提醒，游泳應落實「3要5不」，一是入池前要澈底淋浴沖洗、卸妝並穿著潔淨泳衣帽、褲，二要注意現場標示水溫、酸鹼值、餘氯量等水質資訊，三為游泳中若有不適，要立即離開游泳池，並通知救生員或服務人員；患有傳染性疾病者、患有傳染性眼疾或皮膚病者、飲酒過量顯有醉態者、寵物不入池，游泳池內外四周不飲食或吸菸。
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