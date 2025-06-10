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新北：歷經5年 銀新未來城獲內政部都委會審議通過

中央社／ 新北10日電

新北市政府城鄉局今天表示，因應邁入超高齡社會所推動「銀新未來城」都市計畫變更案，歷經約5年都計程序迄今，獲內政部都市計畫委員會審議通過，後續將辦理再公開展覽。

城鄉局發布新聞稿指出，新北市是全國高齡者最多的縣市，截至114年5月底65歲以上人口數已達78.47萬人，占全市人口比例為19.38%，即將邁入「超高齡社會」。

城鄉局表示，新北市府自108年起開始醫療與長照布局，推動「智慧醫療顧健康、運動營養保活力、在地安養更安心」策略，並以三重「銀新未來城」為高齡友善城市的重要示範據點，落實在地安老、全齡友善的優質生活場域。

城鄉局表示，銀新未來城進行學校用地變更為衛生醫療及福利用地都市計畫變更案，從109年起進行公展等都計變更程序迄今獲內政部都委會審議通過，歷時約5年，市府將依會議決議辦理再公開展覽作業。

城鄉局表示，銀新未來城位於三重區原碧華國中舊址，面積約2.88公頃，現況部分土地為臨時停車場使用，部分土地長期閒置，故市府從長照政策出發，結合地方需求再活化利用，結合醫療、養老與居住功能，打造一個具綜合型長照醫養園區。

城鄉局表示，銀新未來城未來將由衛生局辦理BOT（興建、營運、轉移）招商後，再發布實施都市計畫。將為長者設計只租不售居住空間，且長者占比將超過65%。

城鄉局表示，銀新未來城將設有日間照顧中心收托至少120人、住宿式長照機構至少200床，以及診所、運動設施、托育中心等多功能設施，還將提供周邊地區約300席停車服務，預留20%面積作為綠地開放空間，不僅讓長者享受到日常生活照護與醫療診療，還能夠參與社交活動，維持身心健康，也兼顧周邊社區居民對於公共服務需求。

長照 都市計畫

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