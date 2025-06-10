影／被問接下來要賣四川還是荷蘭漢堡？侯友宜回：三環六線漢堡

新北市議會今天總質詢第二天，民進黨團新潮流小組接力上陣，他們化身主廚，拿出烤豬、蔥味、四川與荷蘭四種口味漢堡圖卡，比喻國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，詢問侯友宜在新北經營15年後，下一季要賣什麼產品？侯友宜妙回，三環六線漢堡與淡江大橋漢堡。

新北市議會今天總質詢由蘇錦雄、張錦豪、戴瑋姍、顏蔚慈、林秉宥小組登場，5人圍上圍裙，化身主廚，詢問侯友宜2026年要端出什麼菜？

蘇錦雄說，烤豬漢堡是原住民最喜歡的口味，蔥味漢堡比較重，四川漢堡香辣，荷蘭漢堡賣得比較好卻離我們比較遙遠，侯喜歡哪個口味？

侯友宜說，議員以前都沒有這麼關心他，他認為不用替他生涯規畫煩惱，午餐時間快到了，四個漢堡不夠大家吃，可以多買幾個，或是去餐廳吃飯，不過他最喜歡「茶葉蛋」，簡單方便清楚，不用囉哩囉唆、拐彎抹角，「你們中午要吃什麼先想好」。

市議員顏蔚慈說，市長招牌經營15年，扎根基層，不能只開門不賣產品，不知道未來要賣什麼，大家恐怕會大失所望；侯友宜回「我賣新北建設」。

顏蔚慈說，現在烤豬漢堡面對假連署、假罷免等議題引導無方，蔥味漢堡很嗆，在國民黨積弱不振下黃國昌幾乎要鳩佔鵲巢，希望侯市長要勇於面對承擔，且豬肉吃多會血壓高；侯回「我吃一輩子豬肉，血壓沒有很高，我家也是賣豬肉的」。

顏蔚慈也說，接班人問題要趕快表態，大家趕快做準備，四川漢堡香又辣，但擔心市長無法駕馭，最後一個荷蘭漢堡離我們比較遙遠，也沒有那麼熟悉，但想必荷蘭漢堡跟市長比較有默契。

侯友宜說，怡臻漢堡、世軒漢堡、家琪漢堡也不錯，只列4人不公平，他要賣會賣「三環六線漢堡」、「淡江大橋」，市政一棒接一棒 ，讓新北市民有感，新北市民選擇最種要。