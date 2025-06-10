共享運具占車位 新北交通局今年起實施評鑑制度

新北市部分共享運具長期占用停車位、違停等問題屢見不鮮，新北市審計處三年來兩次要求交通局改善，認為交通局訂定「共享運具經營業營運管理評鑑計畫」對業者營運監督力道仍待加強，交通局今年3月起開始實施評鑑制度，盼藉此強化交通秩序管理。

審計處指出，交通局雖於2020年起陸續制定新北市共享運具經營業管理自治條例及新北市共享運具經營業管理辦法，針對共享機車、小客車之投放數量、租賃服務與調度管理等設有規範，也公告合格業者及可投放數量，但實務上部分業者投放車輛仍常占用路邊停車位超過3日，或於禁停時段違規停車，造成民眾不便與交通秩序混亂。

審計處於查核發現相關違規情形，2021及2024年兩度函請交通局研議改善，但交通局實際稽查人力有限，對違規案件難以全面掌握，對於業者營運服務之監督管理應持續強化。

交通局經審計處兩次要求改善後，去年6月制定營運管理評鑑計畫，將業者違規情形、服務表現等納入評鑑指標，並以評鑑結果作為折減共享運具權利金的依據，並於今年3月開始實施，藉由制度化機制，提升共享運具管理效能與交通秩序。