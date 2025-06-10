快訊

富商獵豔名單高達17名啦啦隊女孩 律師李怡貞用「橘子發霉」神比喻

赴警專畢典提3期許 賴清德喊：從人民的需要看見自己的責任

女星劉香君丈夫疑涉詐騙案 新北刑大南下高雄搜索拘提

新北6/15起魩鱙禁漁期 違者最高罰15萬元

中央社／ 新北10日電

新北市漁業處今天表示，為守護海洋生態，推動漁業永續發展，6月15日至9月14日實行魩鱙（俗稱吻仔魚）禁漁期。違者將依漁業法規定，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

新北市政府漁業及漁港事業管理處發布新聞稿指出，魩鱙是台灣沿近海經濟漁獲之一，為國人重要消費魚種，新北市主要產地為淡水區海域。魩鱙並非坊間所稱幾百種魚的幼魚，主要是刺公鯷（Encrasicholina puntifer）、異葉公鯷（E. heteroloba）及日本鯷（Engraulis japonicus）的3種魚類幼魚。

漁業處表示，每年6月至9月是其他魚類魚卵孵化及仔稚魚成長的時期，此時作業容易混獲其他魚種仔魚，為減少對其它魚類資源影響，新北市每年定期於6月15日至9月14日實施魩鱙漁業禁漁期，並進行漁船數量與漁獲總量管制；一旦達到中央訂定魩鱙捕撈量上限，將立即全面禁止採捕，另規範可使用的漁具種類與作業區域。

漁業處強調，藉由訂定禁漁相關措施及管制漁撈行為，能有效確保魩鱙資源的永續利用，促進漁業產業的永續發展；呼籲漁民朋友務必遵守相關規定，以共同維護海洋資源。違者將依漁業法規定，處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

魚類 永續

延伸閱讀

新北候車亭1661座建置率達42% 議員盼持續補齊

花開盛迎夏 新北兩大菊科花海療癒綻放

新北男超商購物「懷疑被取笑」 持刀怒削2人鼻當場濺血

慶祝警察節辦捐血 新北汐止警分局長帶頭捐熱血

相關新聞

新北候車亭1661座建置率達42% 議員盼持續補齊

炎炎夏日在戶外等公車，對不少民眾尤其是長者而言格外煎熬。能遮陽擋雨、提供歇腳座椅的候車亭，儼然成為友善城市的重要指標。新...

共享運具占車位 新北交通局今年起實施評鑑制度

新北市部分共享運具長期占用停車位、違停等問題屢見不鮮，新北市審計處三年來兩次要求交通局改善，認為交通局訂定「共享運具經營...

花開盛迎夏 新北兩大菊科花海療癒綻放

盛夏來臨，新北市的菊科花卉迎著陽光熱情綻放，彷彿為城市披上繽紛花毯。新北市景觀處跟大家介紹2處當季花期正盛的公園，包含石...

行人地獄？學童無路走觀光客被嚇 議員邀蔣萬安親自走

北市長蔣萬安積極推人本交通，擺脫行人地獄汙名。不過螢橋國小學童上下學根本障礙賽，包括泉州街人行道狹窄、還被違停、店家物品...

防狼師、兒虐 新北研議推兒童工作證

近期各地爆發數起兒虐或違反性平事件，新北有民代建議比照國外推行兒童工作證制度，補足不適任教師系統漏洞。市長侯友宜說，涉及...

艋舺公園將改造續安置街友 民團籲制定無家者專法

台北市長蔣萬安欲將艋舺公園改造為「東京表參道」，本月19日動工，預計明年7月完工。議員、商圈盼成「中萬華」觀光發展起點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。