快訊

72歲玩攝影爆紅…日本最強「自拍阿嬤」西本喜美子不敵病魔 97歲離世

熱帶性低氣壓上午8時生成 準「蝴蝶」最新路徑潛勢預報曝光

真實人生／被偷走大學資格的女孩 羅彩霞逆襲當上律師

聽新聞
0:00 / 0:00

新北候車亭1661座建置率達42% 議員盼持續補齊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
能遮陽擋雨、提供歇腳座椅的候車亭，儼然成為友善城市的重要指標。新北市目前共有1661座候車亭，建置率約42.06%。記者張策／攝影
能遮陽擋雨、提供歇腳座椅的候車亭，儼然成為友善城市的重要指標。新北市目前共有1661座候車亭，建置率約42.06%。記者張策／攝影

炎炎夏日在戶外等公車，對不少民眾尤其是長者而言格外煎熬。能遮陽擋雨、提供歇腳座椅的候車亭，儼然成為友善城市的重要指標。新北市目前共有1661座候車亭，建置率約42.06%。新北市交通局表示，會持續依大數據掌握各站候車需求，逐年評估增設。

不過，要在城市街角設候車亭並非易事。新北市交通局表示，設置時需保留至少1.5至2公尺的人行空間，有時涉及私有地，仍需居民無償提供使用權。候車亭的設計也隨時間演進，已朝向無障礙、通用化發展，包含座椅高度、動線寬度及附掛動態資訊，試圖照顧到長者、身障者等不同使用族群。

「這是小小的改變，卻給市民大大的方便。」新北市議員陳世軒舉例，他接獲學生陳情丹鳳站無遮蔽設施，會勘後認為空間允許，便爭取設置，如今已成長輩每日等車的重要據點。他說，有些地點反應熱烈卻因空間不足難以施作，建議市府應逐站評估，能設就設。他也承諾未來在新莊區將持續爭取更多候車亭建置。

同樣積極推動的議員陳乃瑜則表示，新店溪頭、新店站及石碇八分寮、石碇高中等站點都曾因缺乏遮蔽遭民眾反映。她除爭取設置公車亭，也要求市府同步完善智慧站牌與電子看板，打造現代化、安全便利的候車環境。

新北市建築師公會理事長汪俊男則指出，遮陽效果除了與亭體設計有關，也應整合街道景觀與通風條件，例如高大的行道樹與通風設計能有效降低體感溫度。此外，候車亭材質若選擇反射性較低或淺色表面，也有助減少吸熱。他建議市府未來在規畫新設時，應考量日照角度與方位，甚至可搭配遮陽板或廣告結構，提升整體舒適度。

民眾對候車亭的需求也日益殷切。23歲洪姓女學生表示，平常上課等車時很需要有座位休息，若有電子看板能直接看公車進站時間更方便；49歲鍾姓市民則說，78歲的母親每日搭公車買菜，夏天若能在陰涼處稍作歇息，既安全也安心。

交通局表示，目前候車亭由區公所定期清潔維護，若有破壞情形則會報案處理。交通局強調，未來仍以實用、快速響應民需為原則，持續改善市民的候車體驗，並逐步建構更具包容性的公共交通環境。

能遮陽擋雨、提供歇腳座椅的候車亭，儼然成為友善城市的重要指標。新北市目前共有1661座候車亭，建置率約42.06%。圖／新北市議員陳乃瑜提供
能遮陽擋雨、提供歇腳座椅的候車亭，儼然成為友善城市的重要指標。新北市目前共有1661座候車亭，建置率約42.06%。圖／新北市議員陳乃瑜提供
能遮陽擋雨、提供歇腳座椅的候車亭，儼然成為友善城市的重要指標。新北市目前共有1661座候車亭，建置率約42.06%。記者張策／攝影
能遮陽擋雨、提供歇腳座椅的候車亭，儼然成為友善城市的重要指標。新北市目前共有1661座候車亭，建置率約42.06%。記者張策／攝影

公車

延伸閱讀

花開盛迎夏 新北兩大菊科花海療癒綻放

新北汐止長青消防救災添戰力 議員爭取災勘車

綠喊大罷免大成功 侯友宜：藍委盡責為新北爭財源

南市一左轉專用車道設置後車禍頻傳 交通局：已取消並檢討

相關新聞

新北候車亭1661座建置率達42% 議員盼持續補齊

炎炎夏日在戶外等公車，對不少民眾尤其是長者而言格外煎熬。能遮陽擋雨、提供歇腳座椅的候車亭，儼然成為友善城市的重要指標。新...

花開盛迎夏 新北兩大菊科花海療癒綻放

盛夏來臨，新北市的菊科花卉迎著陽光熱情綻放，彷彿為城市披上繽紛花毯。新北市景觀處跟大家介紹2處當季花期正盛的公園，包含石...

行人地獄？學童無路走觀光客被嚇 議員邀蔣萬安親自走

北市長蔣萬安積極推人本交通，擺脫行人地獄汙名。不過螢橋國小學童上下學根本障礙賽，包括泉州街人行道狹窄、還被違停、店家物品...

防狼師、兒虐 新北研議推兒童工作證

近期各地爆發數起兒虐或違反性平事件，新北有民代建議比照國外推行兒童工作證制度，補足不適任教師系統漏洞。市長侯友宜說，涉及...

艋舺公園將改造續安置街友 民團籲制定無家者專法

台北市長蔣萬安欲將艋舺公園改造為「東京表參道」，本月19日動工，預計明年7月完工。議員、商圈盼成「中萬華」觀光發展起點，...

永康街徒步區續辦？ 北市府調查地方意見

台北市永康街徒步區前天試辦結束，地方關注是否續辦？交通局調查稱近9成民眾滿意，有議員指徒步區內許多住戶商家反對，封街影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。