新北候車亭1661座建置率達42% 議員盼持續補齊

炎炎夏日在戶外等公車，對不少民眾尤其是長者而言格外煎熬。能遮陽擋雨、提供歇腳座椅的候車亭，儼然成為友善城市的重要指標。新北市目前共有1661座候車亭，建置率約42.06%。新北市交通局表示，會持續依大數據掌握各站候車需求，逐年評估增設。

不過，要在城市街角設候車亭並非易事。新北市交通局表示，設置時需保留至少1.5至2公尺的人行空間，有時涉及私有地，仍需居民無償提供使用權。候車亭的設計也隨時間演進，已朝向無障礙、通用化發展，包含座椅高度、動線寬度及附掛動態資訊，試圖照顧到長者、身障者等不同使用族群。

「這是小小的改變，卻給市民大大的方便。」新北市議員陳世軒舉例，他接獲學生陳情丹鳳站無遮蔽設施，會勘後認為空間允許，便爭取設置，如今已成長輩每日等車的重要據點。他說，有些地點反應熱烈卻因空間不足難以施作，建議市府應逐站評估，能設就設。他也承諾未來在新莊區將持續爭取更多候車亭建置。

同樣積極推動的議員陳乃瑜則表示，新店溪頭、新店站及石碇八分寮、石碇高中等站點都曾因缺乏遮蔽遭民眾反映。她除爭取設置公車亭，也要求市府同步完善智慧站牌與電子看板，打造現代化、安全便利的候車環境。

新北市建築師公會理事長汪俊男則指出，遮陽效果除了與亭體設計有關，也應整合街道景觀與通風條件，例如高大的行道樹與通風設計能有效降低體感溫度。此外，候車亭材質若選擇反射性較低或淺色表面，也有助減少吸熱。他建議市府未來在規畫新設時，應考量日照角度與方位，甚至可搭配遮陽板或廣告結構，提升整體舒適度。

民眾對候車亭的需求也日益殷切。23歲洪姓女學生表示，平常上課等車時很需要有座位休息，若有電子看板能直接看公車進站時間更方便；49歲鍾姓市民則說，78歲的母親每日搭公車買菜，夏天若能在陰涼處稍作歇息，既安全也安心。