行人地獄？學童無路走觀光客被嚇 議員邀蔣萬安親自走

北市長蔣萬安積極推人本交通，擺脫行人地獄汙名。不過螢橋國小學童上下學根本障礙賽，包括泉州街人行道狹窄、還被違停、店家物品占滿，加上車流量大、很多大型砂石車，學童根本無路可走，被迫危險穿梭巨型車陣。

議員徐立信昨向市長蔣萬安請命，要蔣萬安市長親自到螢橋國小勘察。蔣萬安說，最重要先來解決問題，如果後續有機會，會來看改善狀況。

議員徐立信日前質疑螢橋國小周邊交通行不安全，市政總質詢，徐再度質詢市長蔣萬安，表示他接獲家長陳情，螢橋國小周邊交通宛如行人地獄。徐說，尤其泉州街往快速道路的大型砂石車多，他就曾看過有砂石車停在路邊，小朋友上下學因無人行道可走，被迫走在馬路上，鑽大型車縫的狀況，險象環生，「這是不應該發生的情形。」

蔣萬安坦言，這當然要改善，這就像之前外媒稱台灣行人地獄，上周已經前往會勘，已經開始著手改善，不僅提供學童，還有用路人安全的行走空間。

住在附近的住戶也也陳情，表示去年11月申請標線型人行道設置，無奈因為一樓商家反彈，導致無法設置，讓住戶無奈嘆，泉州街市交通要衝，加上周邊商家常有商用卡車貨車違規臨時停車，讓住戶根本無路可走，還給居民市民舒適通暢的空間。

這位住戶說，社區周邊學童、老人、孕婦、還有行動不便的身障者多，希望市府重視路段安全，協助改善，尤其她今年3、4月也曾看到不少韓國觀光客來觀光，會經過泉州街這路段，不過遊客為了繞過賣舊貨二手商店門口擺放的物品，被迫夾縫中行走。甚至還有觀光客被路旁的機車驚嚇到，希望北市府真正重視地方交通，改善這邊市容，還給安全舒適的環境。

交工處長張建華表示，對於學童通學沒有人行道可行，後續會規畫標線型人行道，也會在泉州汀州路口設置行人專用時相，並會處理鋪面的整平，汀州路往北西側部分會先改善，後續也會針對東側做一些規畫。

蔣萬安說，針對東側部分，北市府一周內會勘，包括是否拓寬人行道、畫設標線型人行道，還有如何執法避免人行道堆放物品或違規停車，有初步方案會跟議員回報。徐立信再度邀請蔣萬安親自到現場視察，蔣萬安說，最重要先來解決問題，如果後續有機會，會來看改善狀況。