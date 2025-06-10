防狼師、兒虐 新北研議推兒童工作證

近期各地爆發數起兒虐或違反性平事件，新北有民代建議比照國外推行兒童工作證制度，補足不適任教師系統漏洞。市長侯友宜說，涉及中央一致性法規，會建議中央推行，也請教育局研議，地方可以把關的會先做，並承諾3個月評估可行性。

市議員彭佳芸表示，目前不適任教師系統有6大盲點，不需立案就不須查詢、未落實審查、查詢權限極為限縮、期限一過就完全消失等制度漏洞，無刑事紀錄證明也難呈現昔日是否有緩刑紀錄，主張可比照國外推行多年的兒童工作證制度，只要工作內容會接觸到18歲以下孩童，都須取得認證才得以任職或服務。

侯友宜說，涉及中央一致性法規，會建議中央推行，同時也請教育局研議，地方可以先把關的，新北願意先做。教育局長張明文也鼓勵業界落實查核，制度面會先研議可行性，承諾3個月完成可行性評估。

彭佳芸也提及，社安網人力不足，新北市聘用社工比率是六都最低，市府應設法提升誘因。侯說，市府除提供社工久任獎金，也研議是否提供租金補貼，新北人口多，社工工作負荷高於其他縣市，侯坦言社工人力還是不足、市府做得還不夠。

侯友宜直言，新北留才不容易，就像警察、消防人員很多人想回故鄉，尤其薪資差不多，通常會想做輕鬆一點工作，薪水多一點當然有機會留才，經費也需要更多。社會局長李美珍補充，市府已向中央爭取都會加給。