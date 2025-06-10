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永康街徒步區續辦？ 北市府調查地方意見

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市永康街假日徒步區前天結束試辦，議員王閔生呼籲市府「不要犧牲住宅區居民權益，成就商圈發展」。本報資料照片
北市永康街假日徒步區前天結束試辦，議員王閔生呼籲市府「不要犧牲住宅區居民權益，成就商圈發展」。本報資料照片

台北市永康街徒步區前天試辦結束，地方關注是否續辦？交通局調查稱近9成民眾滿意，有議員指徒步區內許多住戶商家反對，封街影響生意及通行，要求別犧牲居民權益來成就商圈發展。市長蔣萬安允諾，持續調查地方意見，不會破壞住商融合。

永康國際商圈理事長李慶隆表示，與疫情相比，目前永康人潮未恢復，試辦1個月後，贊成、反對居民商家都有，市府當務之急是加強溝通，縮小管制範圍，讓住商融合發展取得平衡。

永康商圈吸引國內外觀光客造訪，市府上月10日起試辦「永康街人本城市假日漫步區」，每周末下午2時至晚間8時封街，試辦1個月。市議員王閔生說，政策上路前，市府僅通知里長，未和在地居民溝通，導致上周地方說明會，多數民眾、商家反對。

王還說，交通局稱西門、四平、迪化等商圈都有徒步區，但這些商圈都位於商業區，永康商圈封街範圍卻超過9成為住三，僅信義路周邊屬商業區，封街帶入人潮，影響住戶休息，持通行證開車返家還遭白眼，有商家也反映人潮未帶來商機，業績甚至掉1成。

王閔生說，試辦徒步區並非沒討論過，包含在地商家、居民、商圈協會，許多人認為時機未到，質疑交通局調查89%贊成封街，是在路上隨機問民眾意見，非調查實際住在永康街周邊住戶心聲。

蔣萬安回應，會持續調查在地居民意見，彙整各局處試辦期間成果，是否再辦，將通盤考量可行性，維持地方住商融合為目標。

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