艋舺公園將改造續安置街友 民團籲制定無家者專法

台北市長蔣萬安欲將艋舺公園改造為「東京表參道」，本月19日動工，預計明年7月完工。議員、商圈盼成「中萬華」觀光發展起點，籲市府施工前完備相關配套，避免原夜宿艋舺公園街友外溢到周邊商圈夜市。社會局表示，動工前會持續協助安置。

無家者聯盟昨也在立院開記者會，無家者聯盟表示，市府去年承諾以分段施工，減緩對無家者迫遷與秩序影響，今年6月卻改全面施工，衝擊將擴大，呼籲衛福部應落實制定無家者專法。無家者「秀秀」說，因身家被騙光，住艋舺公園已8年。

北市社會局表示，市府4月已詢問59名列冊街友意見，多數表示願配合遷移，目前有16人配合撤離，動工前持續協助安置，若無意願撤離會比照避寒服務，開設庇護所供臨時夜宿。

龍山寺前的艋舺公園，除白天有街友、民眾聚集，晚間也有相當多無家者夜宿。為打造萬華新地標，北市府的改造案今年4月16日完成評選，4月底決標、本月底動工。

議員郭昭巖說，艋舺公園景觀改善終於在地方多年期盼下，啟動工程。此次景觀改造，除拆除部分老舊迴廊，也會打通龍山寺至三水街的視覺與人行動線；龍山寺原有下凹「美人照鏡池」將升級為鏡面淺水池。

位在艋舺公園旁地下二樓的文創基地商圈，也樂見公園改造。理事長洪文和說，市府12日晚間會針對施工細節開說明會，希望工程完工後，將人潮引導到地下的文創基地，讓商圈更活絡。

周邊富福里長許文輝認為，不少觀光客會從龍山寺周邊的富福里出發，一路逛到艋舺公園、華西街夜市等，艋舺公園確實需改變。

社會局調查，艋舺公園近5年列冊街友從129人降至59人，市府去年底調查街友安置意願，外縣市街友占78%，有意返家者將給予協助，無自理生活能力者協助入住安置機構；有自理能力安排入住中途之家或協助租屋。

台大社會學系教授黃克先說，無家者不會因公共空間拆除而消失，無家者在一個地方被排除後，仍須移動到另個地方討生活，期盼北市府能做得更好。