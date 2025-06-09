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議員質疑拆除公館圓環溝通不足 蔣萬安允提供資料

中央社／ 台北9日電
市議員王閔生今天質疑，市長蔣萬安3月25日發布做成決策前，未充分跟民意溝通，要求2週內提供車流模擬等資料；蔣萬安允諾提出。記者林伯東／攝影
市議員王閔生今天質疑，市長蔣萬安3月25日發布做成決策前，未充分跟民意溝通，要求2週內提供車流模擬等資料；蔣萬安允諾提出。記者林伯東／攝影

北市府預計6月28日拆除公館圓環，市議員王閔生今天質疑，市長蔣萬安3月25日發布做成決策前，未充分跟民意溝通，要求2週內提供車流模擬等資料；蔣萬安允諾提出。

蔣萬安3月25日拍板拆除公館圓環，並填平公車專用地下道，回復正交路口，計畫6月28日動工。

台北市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員王閔生質疑，試辦永康街徒步區封街說明會，是他要求才舉辦；公館圓環拆除說明會，也是應他要求舉辦，市府重大決策似乎都沒有想要跟地方溝通。

他說，包含他自己是民意代表，市府似乎也沒想要跟他溝通，因為他追了2個月索取資料，包含工程圖、施工期程、交維計畫，以及將來公館圓環廢除後路行如何規劃等，到底規劃案在哪裡，似乎都沒有；並被告知交維計畫尚在審核中，無法提供。王閔生問，迄今剩下20天就要動工，交通局有將5月29日說明會上市民表達的意見「考量進去嗎」，還是「他們講他們的、我們做我們的」。

交通局長謝銘鴻說，重點是要把七叉路環變成正交路口，有收集很多意見，都在處理。

王閔生強調，包含要不要填平公車專用地下道，地方一直都有意見，例如擔心公車轉到地面行走，車流變多，增加通行時間；還有車流模擬也從來沒有拿出來公布過，完完全全就是沒有要充分溝通，要求2週內將相關資料提出，包含公車專用地下道若不填平，需要打基樁的工程施作圖等。

蔣萬安說，會請專業顧問公司提出來。

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