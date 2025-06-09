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慶祝警察節辦捐血 新北汐止警分局長帶頭捐熱血

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
為慶祝警察節，汐止警分局辦理捐血活動，號召大家一起挽袖捐熱血。 圖／觀天下有線電視提供
為慶祝警察節，汐止警分局辦理捐血活動，號召大家一起挽袖捐熱血。 圖／觀天下有線電視提供

6月15日，就是一年一度的警察節，汐止警分局提前舉辦慶祝活動，和警友會汐止辦事處，在汐止火車站前舉行「熱血化大愛」捐血活動，並且加碼贈送雞蛋、保鮮盒、烏梅汁及文青環保袋，汐止警分局長徐俊生更是帶頭進入捐血車，挽袖捐熱血，活動吸引許多熱心員警及在地民眾一起響應。

汐止警分局長徐俊生表示，6月15日就是警察節，這是系列活動的第一場，舉辦捐血救人的活動，民眾反應非常熱烈，活動和同一天舉辦的水返腳逗陣行健行活動結合，在健行終點站的原住民公園準備接駁車，免費接送參與健行活動的民眾來捐血，讓民眾一邊健行欣賞汐止之美，一邊挽袖捐血奉獻愛心，展現汐止人熱情與活力，也祝警察同仁警察節快樂。

警分局長徐俊生帶頭響應，挽袖捐熱血，汐止警分局在現場也結合「打詐、識詐、反毒」預防犯罪及交通安全宣導，讓一起獻愛心的警友與民眾透過活動提高識詐能力及交通安全觀念。

警分局過節很不一樣，動員員警捐血做愛心，也號召民眾一起加入，當然也沒忘了做預防罪宣導，6月15日是警察節，當天提前過節，捐血救人，更有意義。

警察 汐止 捐血 愛心

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