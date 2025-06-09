新北汐止長青消防救災添戰力 議員爭取災勘車

新北市議員白珮茹在去年協助汐止區的消防分隊添購救災車後，今年再以建議款購置災情勘查車給長青消防分隊，協助老舊車輛汰舊換新，讓義消弟兄出勤更安全。

在長青消防分隊舉辦的的災情勘查車啟用典禮上，包括新北市政府消防局長陳崇岳、新北市議員白珮茹、汐止區長林慶豐、以及長青分隊的警義消們都出席參加，因為長青山區位處偏遠，但是原本的車子已經老舊不堪使用，位處山區，車子壞了也麻煩，更影響救災，所以，新北市議員白珮茹再度捐災情勘查車，提升消防救災戰力。

新北市議員白珮茹同時也是消防婦宣隊的一員，去年捐了消防兩台車，今年再以建議款協助添購這一台災勘車，讓救災人員能快速平安抵達現場，啟用典禮上新北市消防局長陳崇岳回贈感謝狀表示感謝。

新北市議員白珮茹表示，很開心汐止長青分隊的勘災車終於可以順利完成，因為，長青里山上雖然人不多，但是一旦發生緊急狀況時，勘災車非常重要，尤其位處偏遠山上，車子不能故障，不好維修外也影響救災，希望新的勘災車，可以提升山上的消防戰力及服務。

新北消防局長陳崇岳指出，很感謝議員白珮茹協助爭取長青分隊的勘災車，全新車輛可以讓警消、義消在各項勤務有更多的保障，再加上長青分隊算是離汐止市區比較偏遠的地方，希望給第一線的弟兄比較好的裝備，也很感謝長青里長的協助跟支持，前陣子也協助增添了一部救護車及裡面的急救設備，裝備器材這也很感謝議員在議會的支持。

長青里長陳建興說，很感謝白議員捐贈的災勘車，長青里是屬於偏遠地區，很多東西都需要大家的幫忙，有全新的消防災情勘查車，對於警義消兄弟來說，出勤更安全快速。