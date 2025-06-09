新北淡水魚市黑鮪魚解體秀首度登場 視覺與味覺雙重饗宴

為了推廣食魚文化並促進當季國產漁獲銷售，淡水區漁會日前在淡水漁人碼頭的淡水魚市前，舉辦漁產品促銷特賣及限量免費魚鮮品嚐會，目前正逢黑鮪魚盛產季，邀請蘇澳區漁會舉辦鮪娓道來活動，現場表演難得一見的「黑鮪魚解體秀」，由專業主廚將重達207公斤的黑鮪魚分成餐桌上的海鮮，展現驚人刀功，讓現場民眾享受視覺及味蕾的雙重饗宴。

蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，為了行銷優質國產魚及當季盛產的黑鮪魚，並且響應政府的漁產業升級，因此攜手淡水區漁會來到淡水魚市舉辦非常吸引人的黑鮪魚解體秀，而這也是非常難得讓大家看到專業處理重達207公斤的黑鮪魚，還有魚身部位解說，不僅是讓大家看得開心、吃得享受，還可以學到許多魚產小知識。

淡水區漁會總幹事吳永寬表示，宜蘭蘇澳的南方澳漁港，為全臺黑鮪魚及鬼頭刀的主要生產地，今年淡水區漁會也特別邀請蘇澳區漁會最有經驗的團隊現場展演「黑鮪魚解體秀」，機會非常難得，而在淡水也能品嚐到蘇澳產地直送的鮮美黑鮪魚生魚片及乾煎黑鮪魚等料理，不僅幫助蘇澳當地漁民的收入，也讓雙北的民眾不必舟車勞頓，只要在鄰近雙北市區的淡水，就能吃到全臺最優質、最鮮美的黑鮪魚料理。