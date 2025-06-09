綠議員籲保留淡海醫療用地 侯友宜妙答：別罷免洪孟楷
衛福部今年2月初公告修正「醫院設立或擴充許可辦法」，調整醫療區域劃分，新增淡海次分區，在地方殷殷期盼有意願可以就近就醫。新北議員鄭宇恩今總質詢問，是否已行文要求中央保留淡海新市鎮二期醫療用地？新北市長侯友宜指不但有行文，還說「所以你們不要罷免洪孟楷立委。」
鄭宇恩說，今年衛福部修正醫療資源，比較偏遠地區可以成立次分區，淡水、三芝、石門、八里從士北切分出來，自己一個次分區，曾提出在淡海二期找地，這塊醫療用地是地方做還是中央做？侯說，他們目標是要淡水二期多一個醫療體系，讓20幾萬淡水、北海岸人的醫療體系會更完整。
鄭問，目前淡海新市鎮二期開發主導權還是在中央身上？二期保留醫療用地是否具體行文給中央？侯說，不但有行文「所以你們不要罷免洪孟楷立委」，他會把這件事做了，鄭宇恩則反駁，這件事是她先做的，又問中央是否回文確定保留醫療用地？
新北衛生局長陳潤秋說，確實是有，如果是國有地，中央願意撥給地方，至於有償無償還沒走到這邊，市府希望是比較好的、離民眾較近的地點，但中央前面給的地點比較偏。
鄭說，比較偏在哪？公兒綠體廣用地可以無償撥用，其他都要有償撥用，地方若要主導設立醫院， 相關規劃、期程、經費要先啟動，別等地確定才來做規畫。
新北城鄉局長黃國峰說，醫療用地非區段徵收得9項共同負擔，有償還是無償，需待都計財務試算後才會確定。
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