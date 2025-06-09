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影／中和交流道改119年完工 侯友宜允諾事先做規畫
行政院在6月2日正式通過中和交流道改善工程，總經費14.9億，改善方案為「南出新闢高架分流匝道」、「北出新闢分流匝道」，並將在南下主線內側拓寬1車道，所需經費14.9億元由國道基金支應、2030年完工，南下速率可提升12%、北上速率提升14%，尖峰時段估計可節省整體行車時間57%。張智倫肯定高公局改善方案，但因時常接到民眾陳情，期盼計畫期程能再縮短。
新北市議員張嘉玲下午在新北市議會質詢新北市長侯友宜時，面對工程的交通黑暗期、與匝道工程施工分匯流外，離開高速公路匝道後，就是新北市的快速道路與市區道路，新北市該如何規畫，侯友宜表示這對新北市而言是個挑戰，如何分散車流就是重要課題，侯友宜允諾交通局會和工程單位、交通燈號施工單位等事先做好規畫與設計，不要等民國119年施工完成後再來討論，現在就要開始討論。
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