瑞芳南雅社區 深度體驗海陸魅力

照片取自新北市政府

瑞芳南雅社區位於臺2線上金瓜石與鼻頭角之間，社區不僅擁有壯麗的海岸風光，更蘊藏著豐富的在地文化與百年傳承的技藝。新北市農業局推薦社區三大特色遊程：如「山線」體驗傳承兩百年的月桃編織工藝、「海線」探索鬼斧神工的濱海地質奇景，或是「海上」遊程搭乘王船感受獨特的海上信仰文化，深度體驗南雅社區海陸魅力。

農業局表示，早年南雅漁民會從南子吝山採集月桃纖維，編製出固定船隻的繩索。這項近兩百年的傳統技藝，在社區居民的努力下再次被傳承，轉化為兼具文化與實用意義的手作體驗；「海線」濱海地質導覽，由在地導覽員引領漫步於南雅社區，感受純樸漁村的氣息，接著步入令人驚嘆的濱海地質步道；「海上」王船海巡導覽遊客可搭乘海釣船，沿著王船遶境的傳統海巡路線，體驗三府王爺信仰與王船祭典的神聖儀式。

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