永康徒步區範圍「逾9成住宅區」惹怨 蔣萬安承諾：不破壞住商融合

北市永康街假日徒步區昨結束試辦，交通局調查報告顯示近9成民眾滿意。但議員指出，上周舉辦地方說明會多數民眾、商家認為影響生意跟通行，且範圍超過9成為住宅區。呼籲市府「不要犧牲住宅區居民權益成就商圈發展」。市長蔣萬安允諾，會持續調查在地意見，不破壞地方住商融合為原則。

永康商圈近年來榮獲多項國際殊榮，吸引不少觀光客造訪，市府從上月10日起試辦「永康街人本城市假日漫步區」每周末下午14時到20時，封街永康街為主並含及周邊巷弄，試辦一個月，昨天是最後一個周末結束，議員王閔生指出，該政策上路之際市府僅跟里長通知，卻未和在地居民溝通，導致上周地方說明會多數民眾、商家反對。

王閔生說，試辦徒步區並不是沒有討論過，但包含在地商家、居民甚至商圈協會都認為時機還未到，他詢問市府是否有調查在地居民滿意度。市長蔣物安表示，交通局調查89%居民都贊成。王反駁，調查方式是在路上問民眾，「這真的是在地居民嗎？」批評市府不是逐戶投信箱。

王閔生表示，交通局稱西門、四平、迪化等商圈，都設有徒步區，然後這些商圈都是位於商業區，然而永康商圈封街範圍超過9成都是住宅區，僅有信義路周邊屬於商業區，封街後導致人潮變多，影響住戶休息，甚至持通行證開車返家還遭路人白眼，就連商家也反映人潮並未轉化成商機，業績甚至掉了一半，呼籲「不要犧牲住宅區居民權益成就商圈發展」。

市長蔣萬安表示，會持續調查在地居民意見，會彙整各局處在試辦期成果，包含住戶意見，通盤考量可行性，但會以維持地方上住商融合為目標，不破壞為原則，看如何提升商圈品質。