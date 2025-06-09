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民怨基捷八堵站徵地做變電站、機廠 侯友宜：與基隆有共識

聯合報／ 記者劉懿萱江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席議會總質詢。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜今出席議會總質詢。記者陳正興／攝影

新北議會今市政總質詢，議員周雅玲指出，地方反彈基捷八堵站附近徵收民地做機廠、變電站。新北市長侯友宜說，基捷部分新北、基隆有共識，由新北整體開發；捷運局補充，地方反彈部分正要開座談會。

周雅玲今質詢指出，市長願意承擔很多重要建設給予肯定，但基捷八堵轉運站要徵收民地做機廠與變電站，地方反彈很大，如果沒有具體變電箱，基捷恐窒礙難行。

侯友宜說，之前去基隆市府就有談到這部分會共同解決，新北、基隆有共同想法。捷運局長李政安說，新北、基隆有共識，基隆捷運機電設施在八中社區有用地需求，加上民生線也要駐車場，整個開發都在一起，因此基隆市府同意併由新北推動，針對地方反彈聲音，近期正要與地主開辦座談會，一、兩年內會有結果。

另外，捷運汐東線規劃3處大型聯合開發案，周雅玲說，聯開案未見公益設施配套，盼市府應保留公共設施空間，建置長照、托育等設施。侯友宜說，任何大量體建設，一定要求要有公益回饋，目前3處聯開案一定會要求公益回饋，會與地方溝通缺乏什麼樣公益設施，徵詢各局處、單位意見來推動。

李政安表示，3處聯開案最大公益設施就是捷運出入口，是無償取得，至於托老、托幼設施，因為距離開發還有很長的時間，接近興建前就會確定。至於交通部分，統包工程分2階段，6月6日已舉說明會，同心路會開始消減人行道，8月圍道路中央，9月開始基樁工程，第二階段在新台五路、大同路陸續施工圍籬。

基隆捷運 公益 侯友宜

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