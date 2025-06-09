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生活研究院幸福城市評比新北市落榜 侯友宜：尊重結果

聯合報／ 記者江婉儀劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席議會總質詢，回答議會民進黨團質詢2025幸福城市報告相關議題。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜今出席議會總質詢，回答議會民進黨團質詢2025幸福城市報告相關議題。記者陳正興／攝影

英國機構生活品質研究院日前發布「2025幸福城市報告」，新北市落榜，新北議會民進黨團總召廖宜琨質疑，是新北能見度太低才沒被列入？新北市長侯友宜表示，不論哪個民調，結果都尊重，侯更說，這可能是自己最後一個重要職位，做一天少一天。

廖宜琨質詢時表示，市長選完總統後，喊出要加倍奉還，不管是視察捷運、地方建設，行動治理也想辦法解決問題，「2025幸福城市報告」台灣有9個城市入圍，包含台北、新竹、基隆、彰化等，新北是唯一沒入圍的六都城市，他很納悶也抱不平，到底是新北的國際能見度太低，還是單純沒被列入評比？

侯友宜表示，這部分他不太了解，不論國內外的任何一個民調，都會繼續自我挑戰，目前看到都是滿意度上升，不滿意度下降，做不足的地方會去了解問題在哪，要自我挑戰做更好，不論結果如何都尊重，還有成長空間。

廖宜琨表示，民調若有不好的部分要參考，不是要批評，是要讓新北市更好，新北市不是只做六都第一，要當全台第一。

侯友宜回應，很多評比內容跟細節不了解，因為不會告訴外界，他還是一句話，什麼事情唯有不斷惕勵自己，保持努力做下去，每個縣市狀況都不一樣，自己跟自己比才最重要，不是不能去了解，他要解決民眾的問題，民調是參考用，不能拿最差的那段，否定其他成績。

侯友宜更說，他從事公職快50年，「這可能是他最後一個很重要的職位，要好好為人民做事情，做一天少一天」，要好好打拚，大家一起攜手並肩作戰。

議員彭佳芸表示，今年生活研究院的評比，六都中唯有新北沒上榜，市民多少會有些質疑，她指出在城市治理的市民參與度上，新北的市民參與比較缺乏，在自治規則上，民眾該如何表達意見，有無相關管道可讓民眾與市府溝通？也質疑新北VOTE平台使用率低，沒什麼看到民眾利用。

侯友宜表示，市府在過程中都盡量跟民眾對話，包含土地重劃，捷運興建，很多參與式預算都是對話方式之一，議題種類數量多，例如大巨蛋民眾都很關心，針對平台部分，認為可調整一下，不論是民眾有興趣主動提出的內容，或是市府主導的議題，可以讓更多民眾參與。

民調 侯友宜

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