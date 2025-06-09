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綠議員提「兒童工作證」防狼師 侯友宜諾3個月可行評估

聯合報／ 記者劉懿萱江婉儀／新北即時報導
新北議員彭佳芸今質詢提出，比照國外推行兒童工作證制度，補足不適任教師系統漏洞。記者劉懿萱／攝影
新北議員彭佳芸今質詢提出，比照國外推行兒童工作證制度，補足不適任教師系統漏洞。記者劉懿萱／攝影

近期爆發數起兒虐或違反性平事件，新北議員彭佳芸今質詢提出，比照國外推行兒童工作證制度，補足不適任教師系統漏洞。新北市長侯友宜認為，涉及中央一致性法規，會建議中央推行，同時也請教育局研議，地方可以先把關的，他會先做，並承諾3個月評估可行性

彭佳芸表示，目前不適任教師系統有6大盲點，不需立案就不須查詢、未落實審查、查詢權限極為限縮、期限一過就完全消失等制度漏洞，無刑事紀錄證明也呈現是否過去有緩刑紀錄，認為可以比照國外推行多年的兒童工作證制度，只要工作內容會接觸到18歲以下孩童，都須取得認證才得以任職或服務。

侯友宜說，涉及中央一致性法規，會建議中央推行，同時也請教育局研議，地方可以先把關的，他會先做；教育局長張明文鼓勵大家查核，至於制度面先研議可行性，承諾3個月評估可行性。

彭佳芸也提及，社安網人力不足，新北市聘用比例一直是六都最低，市府應設法提升誘因。侯說，這段時間社工進用32人，市府除提供社工久任獎金，也研議是否提供租金補貼，但新北的壓力遠超過其他縣市，他坦言人力還是不足、市府做得還不夠。

侯友宜直言，新北市留才很難，就像警消很多人都想回故鄉，尤其薪資一樣或只差一點點，也會想做輕鬆一點工作，薪水多一點當然有機會留才，經費也需要多一點，但餅就這麼大。社會局長李美珍也補充，市府也在向中央爭取都會加給。

社工 教育局 彭佳芸 侯友宜

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