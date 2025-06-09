艋舺公園改成東京表參道 文創商圈樂見
台北市龍山寺前的艋舺公園，北市府希望將原先刻版印象的「遊民聚集地」改造為「東京表參道」，預計月底動工。位在捷運站地下二樓的文創基地商圈樂見公園的改善，施工影響都在評估當中，但希望完工後能將出入口通道擴大，引導民眾。
龍山文創基地理事長洪文和表示，北市府有邀集地方鄰里、商圈等座談，預計在12日晚間會再針對施工細節召開說明會。龍山文創基地位在捷運龍山寺站地下二樓，民眾確實較難直觀的到達，他說，目前施工影響都在掌握，完工後會希望預留出入口通道大些，方便引導民眾前來。
洪文和說，龍山寺捷運站票閘門有一側是直接連通到地下二樓的文創基地，近期假日都會有相關市集進駐，前陣子以主題為女巫、復古玩具等市集。現在來客數比以往增2、3成。
龍山寺對街的富福里長許文輝坦言，里內的凱達飯店是不少海外遊客入住首選飯店，因此不少觀光客會從富福里出發，一路逛到艋舺公園、華西街夜市等，艋舺公園確實需要改變，才能夠帶動整體廊帶。
許文輝說，不過艋舺公園最主要的問題仍是街友，必須要先解決才能談後續的施工作業等，但又會涉及到人權等層面，需要市府妥善處理。
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