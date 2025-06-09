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卡關多年「銀新未來城」打造銀髮住宅明排審 侯友宜盼內政部大會通過
卡關多年的新北三重區「銀新未來城」去年12月初第5次專案小組初獲共識，送大會排審。新北議會今市政總質詢，議員彭佳芸關切銀新未來城進度。新北市長侯友宜說，明天要開內政部大會審議，盼明日可以順利通過。
銀新未來城位於三重碧華國中舊址，占地約2.87公頃，計畫以BOT模式開發，打造銀髮住宅，並包含托老、托幼、運動中心、長照中心、全齡友善住宅及托育設施的綜合園區，預計提供至少500戶全齡友善附服務住宅，滿足新北市日益增加的長照需求。
銀新未來城2020年由新北市府報中央審議，2021年開過3次專案小組會議，內政部屢以公益性不足要求補充，直至去年12月第5次專案小組討論後，針對公益性部分初獲共識，並送都委會大會排審。侯友宜說，案子在內政部大會，明天要開會，其實這案子可以早一點做，坦言已經耽誤很多年，其實可以早一點做，希望明天大會可以通過。
侯說，大家都很希望把這件事解決，感嘆他上任第一年去參訪北歐就要做了，碧華國中也幫忙處理，只有大家有共識部大會有機會通過。
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