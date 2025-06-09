艋舺公園月底改建民團憂街友流離失所 北市社會局：將協助安置

無家者聯盟上午在立法院舉行記者會，針對萬華區艋舺公園改建籌備計畫，認為不應一次全面施工，恐讓街友無處可去。北市社會局表示，4月已詢問59位列冊街友意見，多數表示願配合遷移，目前已有16人配合撤離，在月底動工前會持續協助安置，若無意願撤離也會比照避寒服務開設庇護所場館供街友臨時夜宿。

社會局於2015年起成立艋舺公園專案計畫，每月定期召開跨局處會議，每月2次聯合夜間訪視，並由公園內外各場地權管單位，維持公園周邊整潔及秩序維護工作，近五年列冊街友已從129人降至59人，將透過專案計畫，結合政府以及民間資源，協助街友，維護市民權益。

社會局說，2020年起逐步凝聚共識討論艋舺公園景觀改建工程，並於2024年配合公園處改建事宜，參與府內、民團協調會議，溝通改建配套措施，也於去年底至做街友安置意願調查，分析外縣市街友占比78%，盤點轄內安置資源，挹注經費鼓勵民間團體辦理夜宿方案，及召開會議加強跨縣市床位協調機制。

社會局說，政策主軸以街友返回戶籍地為首要方針，有意返家者協調親屬商討，無自理生活者協助入住安置機構，有自理生活能力者，安排入住中途之家或協助租屋生活，截至今天，59位列冊街友，已有5人入住中途之家、7人社區租屋，4人在等候民間團體床位。

社工科長邱慶雄表示，4月時有詢問列冊街友意願，除了一位因精神障礙無法表述，其餘都表示願配合市府安置，接下來在施工前社會局會每天派員前往關係，協助街友撤離，若最後無意願撤離者，也會比照避寒服務開設庇護所場館供街友臨時夜宿。