綠議員提設置好孕專車司機獎勵金 侯友宜：會研議

新北市議會今天總質詢，民進黨議員彭佳芸針對好孕專車、產婦照護議題質詢，彭表示，新北好運專車司機的獎勵金應規畫，提高司機參與意願，另要針對產婦第五孕期後續照顧做好；新北市長侯友宜表示，相關建議會研議。

彭佳芸表示，肯定市府婦幼政策有做到，凍卵補助從3萬提升到10萬，也有凍精補助，在好孕專車部分，有跟社會局討論過，要有相關鼓勵政策，隔壁桃園市司機單月跑100趟，有獎勵金5千元，其他縣市也有加碼百分之10的車資，新北會如何規畫？侯友宜表示，會請社會局研議，這是很好也很正向，努力多做一點，但也要開源節流，他會研究。

彭佳芸追問，也可以分成假設一個月跑20、30趟能拿到多少獎勵金，讓更多專車司機願意參與。而薪資部分，司機等待入帳卻要等20天，刷卡入帳只需3天，市府應縮短時程為3至5天，不要拖太久。侯友宜表示，會盡量改進。

另外，彭佳芸提到，近期醫學界逐漸重視孕產婦第五孕期的調養，醫學研究指出，這段期間照顧不慎，將會導致孕後產婦永久性漏尿、情緒不穩、髮膚變質、筋骨疼痛鬆弛等等，認為市府不僅應該提供婦女第五孕期調養之補助外，也應該整合泌尿科、婦科、心理科、中醫科、復健科等，完整提出新北市產後婦女身心調理整合促進暨補助計畫。

侯友宜表示，這是很好的提議，因為可能還會有產後憂鬱症，身心靈都要照顧到，此部分會請衛生局以專業去研議。

衛生局長陳潤秋表示，新北目前提供產後檢查兩次，就有包含產後憂鬱症評估，若有狀況會協助轉診，運動部分與動健康及運動中心合作，會請體育局協助，中醫的話可能不