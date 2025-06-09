拆違建接汙水 新北土城61戶終結12年臭味困擾
新北市土城區學府路一段229巷與237巷一帶居民，因後巷土地長年未分割，地界不明，導致汙水接管工程延宕12年。新北市水利局歷經14次現勘協調，終於取得住戶共識，1樓全戶同意自拆後巷違建，讓61戶住家順利完成接管，終結化糞池臭味四溢的困擾。
水利局指出，此次接管範圍涵蓋學府路一段229巷12至20號、237巷9至25號。由於後巷未明確分割，住戶對退縮範圍認知不一，難以畫設施工線。水利局與施工團隊提出以「合法建物中心線」作為統一退拆基準，歷時9個月協調、取得施工同意書，最終於今年4月完成違建拆除，5月中旬完工接管，改善社區長年衛生問題。
水利局長宋德仁表示，都市汙水接管最大難題在於住戶配合拆除違建，且須自費進行。此次協調工程共牽涉61戶，不僅考驗住戶耐心，也挑戰施工彈性，感謝居民願意共同配合，讓工程得以突破僵局。
「以前的後巷又髒又臭，大家都把門關得緊緊的，現在整條巷子不但乾淨還能走動聊天，變得很有生活感。」住戶陳先生說，最感謝的是市府積極出面協調，讓原本最難解的地界糾紛順利落幕，自己也不再為抽水肥煩惱，「接管真是一勞永逸」。
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