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艋舺公園改建在即 北市：助街友入住機構或租屋

中央社／ 台北9日電

無家者聯盟今天呼籲台北市政府就艋舺公園改建，妥適安置無家者。台北市社會局表示，公園內列冊街友已降至59人，迄今協助入住中途之家5人、社區租屋7人及等候民間團體床位4人。

無家者聯盟今天就艋舺公園改建在即，憂心可能成為近年規模最大的無家者排除事件召開記者會，呼籲台北市政府做好配套，妥適處理。

台北市社會局科長邱慶雄告訴中央社記者，配合民國103年台北市遊民安置輔導自治條例推行，104年集結8個局處成立「艋舺公園專案計畫」，每個月定期開會、每2個月跨局處夜間訪視，5年來，公園內的夜宿街友已從129人降至59人，減少的人陸續接受輔導返鄉或入住機構。

他說，公園內列冊街友外縣市居多、占78%，截至今天，上述59人已有5人入住中途之家、7人社區租屋，以及4人等候民間團體床位，以租屋來說，願意接受輔導就業，將補助3個月房租，最多6個月。

他指出，街友多喜愛自由，社會局會持續協助其餘街友獲得協助，目前預計19日施作工地圍籬，街友將無法進入，屆時未完成協處方案者，可至社會局的社福中心盥洗、夜宿，一直以來社工都與街友保持聯繫，街友都知道可運用此社會資源。

街友 社會局 北市

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