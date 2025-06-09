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艋舺公園改建 無家盟：恐釀最大無家者排除事件

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
無家者聯盟上午在立法院舉行記者會，人生百味文化建構協會副秘書長巫彥德（右二）、台灣芒草心慈善協會秘書長李盈姿（左二）、台灣大學社會學系教授黃克先（左一）與艋舺公園住八年的秀秀（右一）等人出席，呼籲北市府面對艋舺公園整建要有市府層級的政策及資源。記者黃義書／攝影
無家者聯盟上午在立法院舉行記者會，人生百味文化建構協會副秘書長巫彥德（右二）、台灣芒草心慈善協會秘書長李盈姿（左二）、台灣大學社會學系教授黃克先（左一）與艋舺公園住八年的秀秀（右一）等人出席，呼籲北市府面對艋舺公園整建要有市府層級的政策及資源。記者黃義書／攝影

無家者聯盟上午在立法院舉行記者會，人生百味文化建構協會副秘書長巫彥德、台灣芒草心慈善協會秘書長李盈姿、台灣大學社會學系教授黃克先與艋舺公園住八年的秀秀等人，呼籲北市府面對艋舺公園整建要有市府層級的政策及資源，市長應整合跨局處的行動步調，否則將釀成近年來規模最大的一起無家者排除事件。

無家盟表示艋舺公園整建將迫遷70位無家者與衝擊社區秩序的風險，台北市政府至今仍然缺乏市府層級的政策方針，去年市府承諾以「分段施工」方式減緩對無家者迫遷與社區秩序的影響，卻在6月將要「全面施工」。無家盟批評台北市府分段施工都可以跳票，工務局與社會局各行其是，市民又如何相信基層的社工，又如何能夠因應70位無家者迫遷對人權與社區的雙重衝擊？無家盟強調無家者不會因為公共空間的拆除而消失，反而會加深困境，無家者之所以聚集於公共空間，是因為制度漏接、走投無路，只能流動到公共空間，即便拆除公共空間，人還是走投無路，任何以排除無家者來回應問題的方式，都是打假球。

艋舺 北市府

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