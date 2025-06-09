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公園拆了無家者就會不見？學者否認：造成更多衝突

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
艋舺公園改建帶來無家者安置的問題，學者指出，無家者不會因為公共空間的拆除而消失。圖／聯合報系資料照片
艋舺公園改建帶來無家者安置的問題，學者指出，無家者不會因為公共空間的拆除而消失。圖／聯合報系資料照片

2023年起台北市政府啟動萬華區艋舺公園改建籌備計畫，不過原本承諾以分段施工減緩對無家者迫遷與秩序的影響，但今年卻改採全面施工。學者表示，無家者不會因為公共空間的拆除而消失，反而會因為移動到另一個地方而加深其困境，甚至在鄰里造成更多衝突

台大社會學系教授黃克先表示，艋舺公園應該是全台利用率最高的公園，其中充滿各式各樣的人，旅客、在地居民、獨居者、底層勞工等都有，自己之前做研究時住在艋舺公園附近大概1年，有一位彰化40歲女性離婚後走投無路，家人也不待見，因此用最後的錢北上艋舺公園，因為知道艋舺公園對無家者很友善。

黃克先指出，艋舺公園的無家者能互相支持也是當時北市府的努力，民眾不熟悉無家者，就會覺得無家者不安全，想要排除，但無家者不會因為公共空間的拆除而消失，反而會加深困境，無家者聚集於公共空間，是因為制度的漏接，無家者在一個地方被排除後，仍須移動到另一個地方討生活，這樣也只是把問題轉移到其他地方，期盼北市府不要排除走回頭路，在無家者議題上能做得更好。

慕哲人社浪人食堂社工傅聖雅表示，公園或車站是無家者生活與資源交會的地點，很多安置地點因為鄰避效應的關係都在偏僻地區，除了交通不便外，很多無家者也沒有手機，很容易會錯過臨時工作的機會，安置反而會讓他們失去長久建立的工作和人脈，甚至因為人生地不熟帶來更多的衝突。

衝突 艋舺 北市府

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