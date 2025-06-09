艋舺公園改全面施工 無家盟再籲訂專法完善無家者權益

2023年起台北市政府積極啟動萬華區艋舺公園改建籌備計畫，期望變成龍山寺觀光景點的搭配場域，預計今年動工這項改建計畫。無家者聯盟今天表示，去年北市府承諾以分段施工減緩對無家者迫遷與秩序的影響，但今年6月卻改採全面施工，再次呼籲中央應落實制定無家者專法，透過專門的法定預算及資源來因應無家可歸的問題。

關心艋舺公園無家者議題的許多團體今天共同召開記者會，人生百味文化建構協會副祕書長巫彥德表示，艋舺公園整建將讓70位無家者迫遷，以及衝擊社會秩序風險，但台北市政府至今仍缺乏市府層級的政策方針，去年北市府承諾以分段施工減緩對無家者迫遷與秩序的影響，但今年6月卻要採取全面施工，將使衝擊擴大至少1倍，如果市府連分段施工都可以跳票，民眾將難相信本次改建能兼顧無家者人權與社會衝擊。

友洗社創有限公司負責人林立青表示，分段施工的好處在於無家者還能有一半的空間可以使用，而無家者的身障者比例很高，分段施工跳票會讓他們原本的生活受到影響，假如外溢到其他鄰里將會有更大的衝突，中央應該訂立專法跨局處來因應。

無家者「秀秀」表示，自己以前遇到金光黨，身家都被騙光，住在艋舺公園已有8年，住在艋舺公園時也會有人來給他們工作機會，社工和保全也都會來關心，在艋舺公園的無家者其實外縣市來的比較多，台北市本身的無家者反而少，政府應該要好好處理，「改建要快，該做的要做，不要怕花大錢。」

早在去年11月，無家者聯盟便已指出，北市府以觀光客視角制訂的改建計畫，卻忽略了社區民眾、無家者等艋舺公園實際使用者的需求調查，乃致對改建過程大量無家者迫遷將對周邊社區商圈造成的衝擊，除要求北市府提供多中心、分散式的社區化居住空間與政策補助，以安頓現行艋舺公園約70位夜宿無家者外，另也要求衛福部在「社會救助法」中制定無家者專章，以及制定「無家者權益專法」與按年編列法定相關預算。

無家者聯盟今天會中坦言，去年就已要求北市府應有完善的配套措施才動工，也呼籲中央政府應落實無家者專法，但半年過去，北市府各局處仍各自為政，衛福部至今也無下文。