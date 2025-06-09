大啖花蓮西瓜清涼一夏 10、11日新北板農幫促銷

近期花蓮壽豐鄉農會出品的「果豔西瓜」進入採收高峰，今年是果艷西瓜品牌滿20周年，6月10、11日在新北市板橋區農會活力超市前廣場辦「2025果然豔夏 果豔20th西瓜節」，將販售600顆大西瓜。

果豔西瓜品牌遠近馳名，栽培基地位於花蓮縣壽豐鄉支亞干溪畔，擁有潔淨的湧泉水源與天然砂礫石地質，極佳的排水與光照條件造就西瓜理想生長環境。壽豐瓜農以職人精神深耕數十載，每株瓜藤都用心呵護，讓每一顆西瓜都代表對土地與消費者的承諾。

6月10日、11日連2天的上午10時至下午5時，在板橋區農會活力超市前廣場販售600顆果豔大西瓜，數量有限、售完為止。民眾可至現場選購，體驗從產地直送的新鮮西瓜，現場還有免費試吃活動及15攤農特產品展售。

板橋區農會理事長郭進源表示，板農致力於協助提高產地農會、在地農民收益，發揮都市型農會的產銷功能，將來自花蓮縣壽豐鄉農會的果豔西瓜帶來板橋，讓在地民眾能品嘗到沁甜好滋味，以實際行動支持台灣農業，讓產地的辛勞與成果被肯定。

6月10日、11日兩天，在板農活力超市單筆消費滿300元，即可獲得由壽豐鄉農會提供的冰涼「果艷西瓜切片」一杯（每日限量200杯），品嘗來自花蓮的沁涼夏意。