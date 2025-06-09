擬納管光害北市卡關 連江縣成為首個有「光害管制條例」縣市

都會區受制於人口密度、道路使用、生活型態等因素，要實施光害管制難度頗高，北市近年欲推動「台北市光害防治管理自治條例」草案，兩度在議會卡關。連江縣則成為全台首個有光害管理自治條例的縣市，但兩岸漁船海上作業頻繁，光害納管實務上要到位不容易。

台北大巨蛋屋頂反射陽光造成對面國小產生「光害」問題，引起引發家長抗議，當時市府要求遠雄於光復國小受影響教室加裝窗簾，事後遠雄也在大巨蛋屋頂塗反光漆改善。

據了解，北市府曾考慮要修光害相關自治條例，無奈民意不支持暫時未規畫，就有陳情就針對個案輔導，不過實際陳情數量並不多，環保局空汙防制科長邱天安表示，目前北市採源頭管制一定規模建案，且設計外牆有玻璃易造成光害者，即可透過環評審議及都市審議時予以規範，要求建物建材（如玻璃反射率）、塗層等，減少對鄰宅造成影響。

邱天安也指出，未受環評或都審規範時，若發生陽光反射造成光害問題，現階段是依環境部光汙染管理指引進行勸導及輔導改善，建議相關的防制措施。

離島的連江近年大力發展觀光產業，藍眼淚區域、馬祖特有的雌光螢棲地、觀星熱點是人氣遊程，更攸關生態前景。2021年12月，連江縣議會15日三讀通過「連江縣光害管制自治條例」，成為台灣立法管制光汙染的第一例，鎖定光敏感區域，針對特定區域內的光源照度與輝度、閃爍的燈光、大型光源加以管制。

根據2022年6月發布的「連江縣光害管制自治條例」，規範在光敏感區域的夜間10時起至翌日6時，使用光源不得閃爍致妨礙他人生活作息。使用光源的輝度及照度不得超過光害管制標準。

光敏感區域的光源面積在25平方公尺以上，且設置於村莊主要幹道兩側界線外30公尺內的第一排建物，須經光害審議委員會審查通過後才能設置。若有違反相關規定，經限期改善仍未完成，處光源的設置人、所有權人、使用人、設置場所所有權人或使用人台幣1萬元以上10萬元以下罰鍰，可按次處罰。限期改善期限最長不得逾30日。

實際參與此案的連江縣政府秘書長張龍德說，馬祖藍眼淚最怕的就是光害，「不要說其他的光害，只要稍微有一點月光就看不到了」，台灣暗空協會2019年起在當地推動觀星、賞月活動，向店家宣導照明「減光」等暗空理念，是條例能順利三讀的關鍵。