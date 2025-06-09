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要改造為「東京表參道」…艋舺公園月底動工 地方籲：配套避街友外溢

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
艋舺公園月底將動工改造，呼籲市府施工前，應先完備交通配套，並避免原夜宿艋舺公園的街友外溢到周邊商圈夜市。市府允諾做好配套。圖／聯合報系資料照片
艋舺公園月底將動工改造，呼籲市府施工前，應先完備交通配套，並避免原夜宿艋舺公園的街友外溢到周邊商圈夜市。市府允諾做好配套。圖／聯合報系資料照片

北市長蔣萬安要將龍山寺前艋舺公園改造為「東京表參道」，月底將動工，預計明年7月完工。議員郭昭巖盼艋舺公園成為「中萬華」觀光發展起點，呼籲市府施工前，應先完備交通配套，並避免原夜宿艋舺公園的街友外溢到周邊商圈夜市。市府允諾做好配套。

過去艋舺公園聚集有許多無家者，為打造萬華區新地標，北市艋舺公園景觀改造案已經在今年4月16日完成評選會議，4月底決標、本月將正式開工，改建後市府包括商業處、市場處、產發局等，將跨局處整合，未來將在艋舺公園廣場舉辦大型活動，活絡商圈和地方觀光產業發展。

議員郭昭巖說，艋舺公園景觀改善工程終於在地方多年期盼下，今年啟動工程，她要求工務局、交通局在工程啟動前一周，應就改建過程中，施工圍籬以及動線做好規畫與配套，避免影響通行和店家夜市生意。尤其施工期間將橫跨青山宮年底的170周年擴大繞境活動。另外，農曆春節與元宵燈節期間來此觀光參拜的大量人潮，也要和區公所、宮廟、觀傳局等加強溝通聯繫，確保施工安全、交通無礙及地方觀光發展。

郭說，艋舺公園因歷史背景，即便晚上目前約有84位街友夜宿於此，白天更有來自各縣市街友和民眾在這領取物資，改建過程恐有外溢周邊商圈夜市，市府公園處應跟社會局及萬華分局應就改建期間的街友安置與輔導，事先研議規劃，就民間善心團體與慈善物資發放，要勸統一由公部門代為處理或指定地點辦理。

這次艋舺公園景觀改造，除拆除部分老舊迴廊，打通龍山寺至三水街視覺與人行動線，更新迴廊鋼構屋頂與照明系統，加大公廁空間並改善無障礙設施；龍山寺主軸區原有的下凹「美人照鏡池」將升級為鏡面淺水池，具備親子活動、親水景觀效果，也能依活動需求排水作為廣場用途。

另外，公園南側另設候車長廊，整合捷運、公車、YouBike等交通動線，並引導人潮進入地下街與夜市，打造更便捷舒適的區域交通轉乘節點。

北市府表示，會依議員的建議於施工過程，降低對人潮動線的影響。不僅改造艋舺公園，未來還會連結周邊剝皮寮、東三水街等，跨局處討論活絡商圈與觀光。公園處表示，艋舺公園改造會與剝皮寮、龍山寺等周邊街區融合，打造具地方文化的觀光特色。

街友 艋舺 夜市

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